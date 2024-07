Incendio en el restaurante El Secuestro de Teror

Rafael Falcón Teror Domingo, 21 de julio 2024, 17:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El restaurante El Secuestro en Teror sufrió en la tarde del sábado un incendio que devastó su cocina. A las cinco de la tarde se finalizó el servicio de mediodía y el establecimiento estaba cerrado, a la espera de su nueva apertura en el turno de cena de 20.00 a 23.00 horas, pero sobre las 18.30 horas se produjo un incendio en la zona de cocina. La rápida respuesta de los bomberos del Consorcio de Arucas fue decisiva para controlar la situación con rapidez, contando con el apoyo de los bomberos de San Mateo. El operativo contó con la colaboración de la Policía Local y Protección Civil de Teror, quienes aseguraron la zona y facilitaron el trabajo de los bomberos.

Se registraron daños materiales, pero afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. El área de la cocina fue la sufrió los daños y según los primeros indicios, el incendio pudo ser provocado por un cortocircuito. José Hernández, propietario del restaurante El Secuestro, ya ha asumido lo ocurrido. «Fue un gran susto, pero afortunadamente no hubo daños personales, ya que no había nadie en ese momento en el restaurante. El fuego se produjo en la cocina y originó mucho humo. En el resto de áreas, como el salón, la zona de barbacoa o la pizzería no sufrieron daños. Ahora una vez los peritos valoren es ponerse manos a la obra para restaurar la cocina, limpiar y pintar, y abrir nuevamente para ofrecer nuestro servicios a los clientes«.

Con resignación, José Rodríguez indicaba que ahora es cuestión de esperar unas dos semanas. «Tenemos previsto las vacaciones a finales de agosto, pero ahora llegan estos quince días extras por este infortunio, aunque lo más positivo es que no hubo que lamentar daños personales», destacaba. Desde este domingo, en sus redes sociales, el establecimiento de Teror destaca en sus redes sociales que «lamentamos informarles que permaneceremos cerrados hasta nuevo aviso». El popular restaurante El Secuestro de Teror confía estar de nuevo con sus puertas abiertas en unas dos semanas.

Temas

Teror

Bomberos

Incendios