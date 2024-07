La Guardia Civil detecta 39 infracciones en centros de buceo de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de julio 2024, 11:39 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Comandancia de Las Palmas llevó a cabo una serie de inspecciones en abril, mayo y junio con el objetivo de prevenir y fiscalizar administrativamente a 67 empresas y centros de buceo en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. «Durante estas inspecciones, se detectaron 39 infracciones, que resultaron en las correspondientes denuncias, y se procedió al precinto temporal de dos compresores», según confirman fuentes de la Guardia Civil.

En este sentido, las fuerzas policiales asegura que «en total, se detectaron 26 infracciones administrativas de diversa índole en Lanzarote.» Entre ellas, tres por falta de despacho de la embarcación, veinte por no contar con la autorización de la Viceconsejería de Pesca según el Decreto 35/2006 que regula los centros de buceo y las enseñanzas deportivas subacuáticas, y otras tres remitidas a Industria por no tener la inspección anual (visual) o quinquenal (de contraste) de botellas o compresores. Tal y como se recoge en un comunicado, estas últimas resultaron en el precinto de un compresor en un centro de buceo.

A su vez, fuentes policiales apuntan que en los meses de abril y junio el GEAS de la Guardia Civil se desplazó hasta la isla de Fuerteventura en la que realizaron un total de 15 inspecciones en centros de buceo ubicados en diferentes municipios en los que detectaron 6 infracciones por carecer de autorización de la Viceconsejería de Pesca; una infracción remitida a Industria por carecer de inspección visual o quinquenal en botellas o compresor, conllevando al precinto de un compresor en un centro de buceo, y una denuncia remitida a la Inspección Provincial de Trabajo, por detectar un contrato no acorde con la actividad que se estaba desarrollando.

Por último, en mayo, el GEAS se desplegó en la isla de Gran Canaria y llevó a cabo un total de 10 inspecciones, en las que «se detectaron 5 infracciones por falta de autorización de la Viceconsejería de Pesca», afirman.

De acuerdo con un comunicado de los cuerpos de seguridad, el principal objetivo de estas inspecciones es actualizar la información sobre los centros y clubes de buceo que la Guardia Civil tiene registrados y añadir los nuevos que se han dado de alta. Además, estas inspecciones buscan verificar que todos los clubes y centros de buceo operen de acuerdo con la normativa vigente.

Resumen de las actuaciones

La Guardia civil explica que, tras concluir las inspecciones en la provincia, se puede apreciar que el precepto más denunciado es la carencia de la correspondiente autorización para ejercer la actividad, expedida en esta Comunidad Autónoma por la Viceconsejería de Pesca.

Esto es debido en ocasiones a que los centros no reúnen los requisitos exigidos a nivel documental y están en período de subsanación, porque la administración los ha autorizado positivamente mediante silencio administrativo y no tienen ningún documento acreditativo de dicha autorización, o porque no han tramitado aún su petición.

