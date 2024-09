Tres años del volcán de La Palma… y ahora: «Silencio»

José A. González Jueves, 19 de septiembre 2024, 06:10 | Actualizado 06:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Todos los que estábamos allí no lo olvidamos y me atrevo a decir que no lo olvidaremos», señala Stavros Meletlidis, investigador del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Este vulcanólogo griego estaba a unos kilómetros cerca. «Acababa de atender a la televisión pública canaria», recuerda. Y, de repente, la tierra rugió . «Giramos la cabeza y empezamos a ver la columna de humo y cenizas», añade.

Los datos del IGN lo tienen registrado para la historia. «A las 15:10 horas local del día 19 septiembre de 2021 inicia la erupción en la isla de la Palma en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso, ...

