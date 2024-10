El Torneo de la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán cumple 16 años a favor de la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad

Jueves, 17 de octubre 2024, 22:59 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Fundación Satocan Júnguel Sanjuán celebra este sábado 19 de octubre la 16º edición de su torneo benéfico de golf. Este evento deportivo con un fin solidario tendrá lugar en las instalaciones del Salobre Hotel Resort & Serenity. Este establecimiento 5 estrellas, gestionado por Satocan, hoy cuenta con 27 hoyos repartidos entre el New Course y el Old Course, que precisamente este año celebra 25 años desde su apertura con nuevo rediseño del recorrido donde se celebrará el Torneo este sábado.

Este torneo es un claro referente entre las acciones sociales y deportivas de la isla que está más que consolidado con una trayectoria que comenzó en el año 2008. Su finalidad consiste en respaldar económicamente iniciativas de entidades sociales que velen por el bienestar de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Cerca de cuarenta empresas de las Islas se unen cada año para colaborar en este encuentro solidario; bien formando equipos para jugar el torneo y/o publicitarse en los hoyos, así como participar a modo fila cero como opción para aquellos que no puedan asistir al evento pero quieran aportar su granito de arena con la cuantía económica que consideren.

Mapi Arencibia, gerente de la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán, ha afirmado: «lo especial de este evento es poder compartir con nuestros amigos y colaboradores una jornada solidaria donde hemos logrado contar en cada edición con nuevos participantes. Estos 16 años han sido posibles especialmente gracias a los amigos que nos acompañan desde el primer Torneo celebrado en 2008 y son los que nos animan a seguir celebrando este encuentro año tras año». El Torneo de la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán es uno de los eventos más especiales de Satocan que reúne a amigos por una buena causa y que destaca especialmente por el ambiente familiar y solidario que se vive cada año.

En esta ocasión la recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Educativa Formativa Jáslem de Tenerife. Esta entidad orienta su labor a las personas con discapacidad intelectual, síndrome de down y otras discapacidades para promover su autonomía personal y estimular su formación académica. Les ofrecen los apoyos necesarios para la igualdad de oportunidades e inclusión social. La asociación Jáslem promueve programas centrados en la persona para mejorar su calidad de vida. «Conocemos personalmente su labor y creemos que merecen todo nuestro apoyo en esta edición» comenta Mapi Arencibia.

