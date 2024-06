40 años de Tetris: las curiosidades detrás del videojuego más famoso

Andrea Gantes Madrid Jueves, 6 de junio 2024, 14:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Hoy se cumplen 40 años desde que el famoso videojuego Tetris salió al público. El ingenio y la sencillez que caracterizan al juego han logrado que varias generaciones seguidas hayan mantenido el interés, de hecho, hasta enero de este 2024 nadie había logrado nunca ganar a la máquina. Un adolescente norteamericano movió las piezas a tal velocidad que hizo colapsar al juego en el nivel 157.

Sin embargo, no se trata de un entretenimiento más, ya que ayuda a los jugadores a mejorar y comprobar su capacidad de razonamiento dinámico espacial. Al tener que visualizar el futuro movimiento de las figuras geométricas, constituye un gran ejercicio para el desarrollo de la inteligencia espacial. Por si fuera poco, un análisis del juego llegó a determinar que jugando media hora al día durante al menos tres meses se lograba el incremento de otras funciones cognitivas como el procesamiento del lenguaje y el pensamiento crítico.

El Tetris fue inventado por un ingeniero informático ruso llamado Alexey Pajitnov, cuyo afán por los rompecabezas lo empujaron a programar el adictivo pasatiempo que ha mantenido a tanta gente enganchada a la pantalla. Desde su lanzamiento el 6 de junio de 1984, el Tetris ha sido ampliamente vendido y pupolarizado, hasta el punto de ganarse el título de ser el primer videojuego en ser jugado en el espacio exterior. Por otro lado, al nacer en la Unión Sovética en plena Guerra Fría, también fue protagonista de un conflicto legal de magnitud internacional por sus derechos.

La batalla legal detrás del Tetris

Tras el enorme e inmediato éxito que obtuvo en la URSS, Pajitnov firmó un acuerdo con la empresa soviética ELORG para poder vender los derechos del videojuego en el extranjero. Se comenzaron las negociaciones con la británica Andromeda Software que, impaciente por la dificultad de comunicación con la Unión Soviética, empezó a comercializar el juego antes de cerrar ningún trato legal. Andromeda Software vendió los derechos para máquinas recreativas, sin tenerlos, a Atari y Sega. Poco después, el Tetris llegó a manos de la famosa GameBoy de Nintendo, que compró los derechos para consolas portátiles.

Mientras se daba una enorme batalla legal entre Atari, Nintendo, la propia URSS y varias compañías más, Pajitnov era ajeno a la polémica. Hasta que la Unión Soviética no fue disuelta, el ingeniero no obtuvo los derechos de propiedad intelectual y no pudo reclamar nada por su invento. En 1996, demandó a ELORG y Andromeda Software, que antes de llegar a los tribunales, decidieron compensar económicamente al creador.

Alexey Pajitnov, que ya se encontraba viviendo en Estados Unidos, decidió fundar The Tetris Company, actual propietaria de los derechos de autor y las licencias de software de Tetris.

El Tetris en la actualidad

A día de hoy, el Tetris aún constituye un referente cultural internacionalmente. El juego ha sabido actualizarse y mantener su relevancia gracias a su adaptación a las nuevas tecnologías. Se han desarrollado versiones para consolas modernas y aplicaciones móviles que han permitido que el juego continúe en boca de todos. En 2014, se celebró su 30 aniversario con el lanzamiento de Tetris Ultimate, una versión mejorada para consolas y PC. Y en 2018, el videojuego llegó a la realidad virtual con Tetris Effect.

La idea original es increíblemente entretenida a la par que simple, lo que lo ha convertido en todo un referente en la industria del videojuego, incluso en la actualidad. A pesar de parecer que no puede seguir sorprendiendo, siempre logran salir con algo nuevo. Por lo pronto, en 2023 se estrenó la película 'Tetris', que cuenta la historia de Henk Rogers, la persona que viajó a la Unión Soviética para hacerse con los derechos de Tetris para la GameBoy de Nintendo.

