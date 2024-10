«Con una discapacidad creen que cobras menos y que vas a coger muchas bajas»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«En cuanto dices que tienes una discapacidad, lo primero que piensa el empresario es que vas a coger muchas bajas, que vas a falta a menudo al trabajo y posiblemente que no sabes o no puedes hacer tu trabajo». Además, algunos piensan que «vas a cobrar menos. 'Son discapacidados, les pagarán 800 euros'. Pero no, la ley no diferencia si tienes una discapacidad o no. Cobras según convenio, lo que marca la ley». Así lo narra Mª Ángeles Núñez Piñón, directora del Centro Especial de Empleo Ache y de la librería infantil El hada Lucía.

Será una de las participantes en las jornadas 'Labora Canarias' que tendrán lugar este jueves 10 en Infecar, en la capital grancanaria.

LA CIFRA 26,68% Según el último informe de Obecan sobre empleo y discapacidad, de 2022, en Canarias, se realizaron ese año 4.843 contratos a personas con discapacidad, el 0,64% del total. Solo el 26,68% de las personas con discapacidad consigue empleo..

«Las personas con discapacidad no estamos pensando todo el día en la discapacidad, sin embargo sí donde trabajamos», se queja. A su juicio, hay «mucho por hacer» para la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Ella misma perdió su empleo tras sufrir un desprendimiento de retina y, a partir de entonces, repite cada vez que le preguntan que se «enamoró» de los centros especiales de empleo. De hecho, creó Ache, donde antes de la pandemia llegaron a trabajar hasta 100 personas con discapacidad.

«El empresario no sabe realmente lo que es un centro especial de empleo ni cómo trabajamos. Somos empresas acreditadas por el Gobierno de Canarias y el 70% de nuestra plantilla tiene que tener una discapacidad igual o mayor del 33% y tenemos que tener unidades de apoyo, con psicólogo, trabajadores sociales... que son quienes están continuamente pendientes de la persona con discapacidad. Si llegan puntual a su trabajo, si lo hacen bien o mal. Las unidades de apoyo acompañan al trabajador, porque a lo mejor necesitan que la primera semana estén allí con ellos, enseñarles las tareas... Preocupar, incluso, por el ambiente laboral», explica.

Núñez asegura que «la discapacidad es la gran desconocida». Según relata, cuando dicen que son «un centro de personas con discapacidad» enseguida se piensa «en síndrome de Down, el perro guía y la silla de ruedas», sin tener en cuenta que «por desgracia cada vez hay más enfermedades» que pueden provocar una discapacidad «por ejemplo un insulino dependiente».

La directora del CEE Ache también reconoce que la ley que impele a reservar un número de puestos de trabajo en una empresa, acorde a la plantilla, «no se cumple». Es más, añade, «si hablas con el empresario te dice que le compensa pagar la sanción antes que buscar a una persona con discapacidad».

En Ache ahora trabajan 40 personas con discapacidad, y desde el centro se ofertan servicios como mantenimiento de edificios e instalaciones, gestión administrativa, jardinería, limpieza... Toda la plantilla está contratad «fija», aunque no todos trabajan las mismas horas, lo cual se amolda a las condiciones particulares de cada persona.

En la librería infantil El hada Lucía, además de Núñez trabajan otras dos mujeres, Jéssica Melián que es la encargada, y Elsa Naranjo, dependienta. Las tres comparten, además, que son mujeres con discapacidad.

La pandemia «marcó» un «antes y un después» en el mundo laboral, abunda Núñez. «Llevábamos trabajando muchos años con una empresa» a la que acudían entre siete y ocho personas del CEE Ache. «Tras la pandemia retomamos el servicio y donde teníamos a ocho personas la empresa quería a tres. Al final los dejamos porque era reventar a nuestros trabajadores y era materialmente imposible hacerlo con tres personas. Eso está pasando. Algunos pretenden pagar la mitad porque tienes una discapacidad. No tenemos una cultura laboral ni de la discapacidad. Queda mucho por hacer», añade Núñez.