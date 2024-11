«Serenidad, ejercicio, comer y vivir en verde»: los secretos de la longevidad

Luis Hernández: «Es clave comer ajustadito, hacer ejercicio y reír»

«Estamos pasados de reconocimientos. Nos creemos que somos los mejores del mundo y, de hecho, ¡claro que lo somos!, pero muchas familias de Moya y Fontanales son parecidas a la nuestra. Tienen muchos miembros y una vida larga», dice Luis Hernández, integrante de la familia más longeva del mundo. A punto de cumplir 79 años, Luis cuenta que sus nueve hermanos están bien, solo uno de cien años tiene problemas de movilidad, «los demás estamos todos caminando». Y es que son de buena madera. «Mi padre vivió 105 años; de nueve tíos, cinco murieron pasados los 100 años. La genética influye», dice. El secreto es comer mucha fruta y verdura, pescado, poca carne y no saciarse. «Hay que quedarse con ganas, al 80%, es difícil. Yo me quedo al 110% por eso estoy gordito», cuenta risueño. Y es que, junto al ejercicio, dice que para cumplir años es clave reírse, «reírse de cualquier cosa, incluso de uno mismo cuando no hay de qué reír». Otro elemento para sacarle vida a los años es la música. «Todos mis hermanos tocan un instrumento. Fui el único que no aprendí pero mi casa era una orquesta», relata este hombre cuyo ejercicio, como el de sus hermanos, fue el pastoreo y el trabajo en la finca. Algo que sigue haciendo los fines de semana. «Es un vicio», afirma riendo.