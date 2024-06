Sanidad sospecha de otros dos casos de sarampión y preocupa que también resurjan la polio y la rubeola

«Hay buenas coberturas de vacunación, no hay que magnificar el problema. Es poner la guinda al pastel»

En Canarias la vacunación contra el sarampión entre la población infantil es bastante buena, explica el jefe de la Unidad de Epidemiología de la Dirección de Salud Pública del Gobierno canario, Álvaro Torres. Especialmente de la primera dosis, que se inyecta después del año. Ahí la cobertura es «muy elevada» alcanzando al 95%, señala. Sí reconoce que se debe «trabajar» algo en la segunda dosis, que se inocula a los 3 años, porque ahí la cobertura es del 90%. Aún así, añade, «a veces la vacuna no se registra», por lo que cree que en realidad en ambos casos hay más niños y niñas vacunados de sarampión. Por todo ello, continúa, «no hay que magnificar el problema, es poner la guinda al pastel», porque en Epidemiología «solo estamos contentos cuando llegamos al 100%».

En España la vacunación no es obligatoria, sino recomendada. «En Italia tras un brote en el norte muy importante de sarampión justo antes de la pandemia si no estás vacunado no recibes ayuda oficial o no puedes ingresar en un colegio público, es una manera de obligar a vacunar. Y en Francia también hay medidas de este tipo. En España todavía no se ha pensado que sea necesario. Siempre se pospone el debate de la obligatoriedad. Pero es que si una cosa funciona hacerla obligatoria es contraproducente. Nuestros datos siguen siendo muy elevados», abunda.