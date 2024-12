El PRP, luminosidad e hidratación con tu sangre en Kala by HPS

Néstor Díaz Alfaro. Especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento en Kala by HPS.

Lunes, 23 de diciembre 2024, 12:25

Néstor Díaz Alfaro es Médico especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento en Kala by HPS. Creador de formas y volúmenes, para el doctor «la proporción de cada rostro es única» y su objetivo es proyectarla a través de su código natural para alcanzar todo su potencial y realizar «Cirugía y Medicina Estética de Autor». Con él profundizaremos en el Tratamiento PRP (Plasma Rico en Plaquetas), que se ha convertido en una opción muy habitual porque se infiltra un producto generado por la propia sangre del paciente sin ningún compuesto artificial.

¿Qué es el PRP facial o tratamiento de Plasma Rico en Plaquetas?

El Plasma Rico en Plaquetas o PRP es un producto biológico derivado de la sangre del propio paciente que contiene una concentración elevada de plaquetas en un pequeño volumen de plasma. Su función esencial es la estimulación y regeneración celular. La extracción es similar a una extracción sanguínea rutinaria, con una aguja de pequeño calibre, lo que se consigue que sea un procedimiento mínimamente invasivo e indoloro para el paciente. Para su aplicación, se realiza una anestesia tópica facial 15-20 min antes de ser administrado.

¿Cómo es el proceso de centrifugado de la sangre?

El proceso comienza con la extracción sanguínea, posteriormente se procede a su centrifugado, el cual es un procedimiento a través del cual se separan los diferentes componentes de la sangre (glóbulos rojos, plasma y plaquetas) y concentra las plaquetas en el plasma. Tras dicho centrifugado se procede a la infiltración de la capa superior, enriquecida con el PRP, y la capa media se le entrega al paciente para ser utilizada como Skin Care los siguientes 3-4 días

¿Qué efectos tiene el PRP en la piel?

Esta técnica es empleada como antienvejecimiento y para un uso regenerativo de la piel, pues aporta luminosidad, hidratación, atenúa las arrugas finas, estimula el colágeno… El paciente se ve una cara más tersa, luminosa y con mejor calidad. Como cuidado de la piel viene bien hacerlo fundamentalmente en dos épocas del año, en la preexposición solar más severa y después de la misma. Antes del verano porque la piel se va a exponer a una agresión solar que produce sequedad, fomenta la aparición de manchas en la piel, aparición de arrugas... Tras el verano para recuperarnos aportando esa hidratación necesaria y mejorando el aspecto.

¿En cuántas sesiones se debe hacer? ¿El efecto es inmediato?

Cuando se realiza por primera vez se deben aplicar tres sesiones, con una separación de cuatro semanas. Una vez y el paciente está acostumbrado a hacerse el tratamiento se hace anualmente, lo ideal sería antes y después del verano una sesión. Los resultados se empiezan a ver a las cuatro semanas, cuando se da el segundo de refuerzo se va notando la cara mejor. Al principio el proceso es un poco lento, debe darse un tiempo de margen a partir del cual ya se ve la piel más hidratada y luminosa.

La recuperación es muy sencilla. El tratamiento se realiza con una aguja muy fina y puede producir pequeños hematomas por lo que se debe tener especial cuidado con la exposición solar y ese día no se puede realizar ejercicio físico, evitar sauna, piscinas… Después de realizar el tratamiento en consulta se pone una crema que potencie aún más el efecto del PRP. Ese día y esa noche se deja descansar ese producto en la cara y al día siguiente ya empieza con su rutina habitual.

¿Y el PRP combinado con Morpheus?

En Kala by HPS cuando el paciente, además de la luminosidad, la reducción de las pequeñas arrugas y la hidratación quiere conseguir un efecto más profundo en la piel, el PRP se combina con Morpheus. Se logra mejorar la tensión de la piel, la calidad e, incluso, reducir la zona del Jowl, la caída que se produce en la zona de los cachetes.

En la misma sesión se hace la radiofrecuencia pinchada en toda la cara y luego se pincha el PRP. Al estar los canales abiertos el plasma va a penetrar de forma más profunda y va a favorecer que estimulen mucho más los factores de crecimiento de la piel y el colágeno.

¿Qué otras aplicaciones tiene el PRP?

Este tratamiento se utiliza en diferentes campos de la medicina como la traumatología, reumatología, médicos rehabilitadores, medicina estética… En la actualidad es un excelente tratamiento combinado en aquellos pacientes que han llevado a cabo un trasplante capilar, pues está evidenciado científicamente que potencia el éxito del trasplante y posterior crecimiento del folículo piloso.

Se realiza después del trasplante en tres sesiones equidistantes de 28 días y a partir de ese momento se valora con el paciente. Si tiene seguimiento con su cirujano capilar iríamos de la mano viendo la necesidad de seguir pinchándolo cada tres o cuatro meses, si no sería recomendable una sesión cada seis meses para seguir potenciando el crecimiento del folículo.

¿Tiene alguna contraindicación?

Fundamentalmente está contraindicado en embarazo y lactancia. Existen otro tipo de situaciones relativas, tales como anemia, trastornos de la coagulación, alteraciones metabólicas, etc, que no son causa de prohibición de su realización, pero que deben ser evaluada cuidadosamente en consulta.

Es un tratamiento muy habitual y que gusta mucho a los pacientes, no solo por los resultados que tiene, sino porque es generado de su propio cuerpo, es decir no infiltramos nada artificial. Con ello están seguros de que no va a crear ningún tipo de respuesta ni rechazo, es algo que el cuerpo ya lo tiene asimilado, una extracción que hacemos de nuestras propias proteínas, nuestro plasma.