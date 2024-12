Isabel López estrena la primera prótesis integrada en el hueso en Canarias: «Anhelaba volver a caminar»

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Martes, 17 de diciembre 2024, 12:38 | Actualizado 12:46h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El pasado mes de marzo el hospital Insular de Gran Canaria aplicó por primera vez una técnica de implantación de una prótesis mediante osteointegración a María Isabel López, amputada de una pierna hace tres años por un liposarcoma mixoide y que, desde entonces, no había podido caminar bien porque no toleraba la prótesis convencional. «No podía caminar con ella, ni me dejaba realizar nada, porque tenía muchas molestias, muchos dolores», recuerda la paciente.

Ahora, aunque sigue en rehabilitación, su nueva prótesis osteointegrada, es decir, anclada a través de un clavo insertado en el hueso, le ha abierto a esta mujer, al borde de los 55 años, nuevos horizontes de autonomía y movilidad.

«Me ofrecieron esta operación con el doctor Caballero y, gracias a Dios, ha sido un éxito. Ahora me siento realizada. Puedo hacer muchas actividades que antes no hacía, como caminar, pasear y, yo qué sé... sobre todo estar de pie, no estar en una silla de ruedas», explica contenta López, que no descarta celebrar el próximo lunes su cumpleaños bailando.

El 3 de marzo la operaron para integrarle el anclaje de la prótesis en el hueso de su fémur amputado. En agosto, tras realizar rehabilitación para preparar el punto de apoyo, estrenó su nueva prótesis. «Prácticamente no me la quito», explica sobre su extremidad artificial que solo se retira para dormir y ducharse.

También el equipo médico que la intervino está satisfecho con el resultado. «Ha ido muy bien. Tenemos otro caso más parecido al de Isabel que estamos planificando», explicó el traumatólogo, Jonathan Caballero.

En el hospital Insular se realizan del orden de 280 amputaciones al año. La mayoría de los casos, el 87%, por patología vascular, vinculada, sobre todo, a la diabetes. Sin embargo, esta técnica solo es aplicable a las personas que hayan perdido un miembro por traumatismo o cáncer y que, además, no hayan tolerado la prótesis convencional, explicó el jefe de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, Arnaldo Rodríguez.

«En algunos pacientes el muñón que queda no es lo suficientemente grande y funcional para repartir las cargas uniformemente en el encaje con la prótesis, por eso no la toleran, se inflama e incluso se infecta», indicó Rodríguez. En estos casos, la solución pasa por depositar la carga de forma directa en el hueso y «no en las partes blandas que envuelven al muñón», abundó el jefe del servicio.

El clavo de titanio en el interior del muñón. C7

La nueva prótesis osteointegrada tiene una parte externa y otra interna, con un clavo anclado en el interior del hueso, apuntó Caballero.

Por otra parte, el médico rehabilitador, Piero Peñazola, destacó que este tipo de prótesis acorta el tiempo de recuperación hasta volver a caminar, ya que el titanio de la prótesis y el hueso se integran en un plazo de unas seis semanas.