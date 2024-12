Kala by HPS te invita a conocer tratamientos inmediatos y efectivos para lucir una piel radiante estas Navidades

Sábado, 14 de diciembre 2024, 23:21 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La doctora especialista en Medicina Estética de Kala by HPS Laura Castañeyra hace una valoración de los diferentes tratamientos que se pueden realizar para lucir una piel radiante en la celebración de un evento. A pocos días de la celebración de las fiestas navideñas invita a la población a conocer las diferentes opciones con las que cuenta Kala, algunas de ellas con efecto inmediato.

La Radiofrecuencia Indiba, un tratamiento no invasivo e indoloro que desde la primera sesión brinda al paciente un aspecto más joven y natural, reduciendo arrugas y líneas de expresión. «Te hace un efecto lifting inmediato que tiene una duración de 24-48 horas ideal para una boda, una cena o cualquier celebración importante», explica la doctora. Obviamente los resultados dependen de la persona y del estado en el que se encuentre su piel, pero lo normal es encontrar una piel más luminosa e hidratada desde la primera sesión.

Para un resultado inmediato en Kala by HPS también disponen del Aquapure, un sistema avanzado multifuncional de cuidado facial que actúa exfoliando la piel y extrayendo impurezas, así como una limpieza profunda de poros. Se trata de un dispositivo único que también estimula el tensado y el rejuvenecimiento de la piel dependiendo de las soluciones nutritivas que se empleen durante el tratamiento.

En caso de contar con tiempo, entre la doctora Castañeyra recomienda el SkinPen, un dispositivo de uso médico único, aprobado por la FDA, que aumenta y estimula la producción de colágeno. En Kala by HPS hay protocolos individualizados y específicos según las necesidades de cada paciente para que luzca una piel sana y rejuvenecida. Otra opción a tener en cuenta serían las mesoterapias faciales donde contamos con un cóctel compuesto de vitaminas, aminoácidos, minerales y ácido hialurónico que aportarán hidratación, elasticidad, luminosidad y firmeza a la piel.

Otra opción son los neuromoduladores, unas sustancias que se inyectan en los músculos faciales para relajarlos y reducir las líneas de expresión y las arrugas que se puedan ir formando en la cara con el paso del tiempo. Laura Castañeyra cuenta se usa para la zona del tercio superior, la frente, entrecejo y las patas de gallos, y el efecto se comienza a notar entre los cinco y diez primeros días. Lo ideal sería hacerlo 15 días antes del evento y perdura hasta los cuatro meses. «Te ayuda a atenuar las líneas de expresión, te abre la mirada, es un tratamiento bastante agradecido», indica la doctora de Kala by HPS.

Sobre el post, Castañeyra señala que las primeras 24 horas después del tratamiento no se puede hacer ejercicio físico, las primeras cuatro horas no puedes acostarte y esa noche hay que dormir boca arriba. Se recomienda no coger peso, no estar con la cabeza boca abajo, por ello ese día no se debenhacer actividades como yoga o pilates. Además, se debe evitar elementos que presionen la zona como casco de moto o bicicleta, gorro de natación, gafas… durante los primeros días. Concretamente a la doctora no le gusta que el paciente se toque la zona de infiltración ni que se la masajee.

En el caso del ácido hialurónico es un tratamiento inyectado que aporta hidratación y volumen, ayuda a recuperar los volúmenes que perdemos con el proceso del envejecimiento. Su efecto es prácticamente inmediato y si bien es cierto que es menos exquisito que el anterior, esa noche hay que dormir boca arriba, para evitar coger una forma que no se desee. No se recomienda hacer ejercicio ese día y no masajear la zona en exceso. La doctora recuerda que, aunque son tratamientos indoloros y ambulatorios, se trabaja con agujas muy finas, por lo que es normal tener unas atenciones posteriores.

En cuanto al cuidado en casa, se debe continuar con la rutina habitual que lleve a cabo cada persona, destacando que lo más importante es la fotoprotección. Así, añade que Kala by HPS cuenta con líneas de cremas y fotoprotectores «de alta calidad» que solamente se pueden encontrar en clínicas de medicina estética, y los propios especialistas pueden hacer las rutinas de tratamiento domiciliario según las características de la piel de cada paciente.