Jóvenes enganchados al juego 'online': gastan entre 50 y 200 euros al mes

En los últimos cuatro años no ha dejado de crecer en Canarias los indicadores de «riesgo adictivo» a los juegos de azar entre la población infantojuvenil del archipiélago. Niños, adolescentes y jóvenes están enganchados» al juego 'online', y gastan entre 50 y 200 euros al mes. Así lo explica Óscar Lorenzo coordinador y psicólogo del Centro Aluesa de la Fundación Adsis que presentó este martes el Estudio diagnóstico sobre juego patológico 'online' en la población de entre 9 y 20 años de las islas.

De hecho, el 16% «reconoce tener problemas» con los juegos de azar 'online', un 7,3% más que en el primer estudio, realizado en 2020. Y «las apuestas y las ruletas» es lo que más les engancha, explica Lorenzo.

Además, según el estudios que se ha presentado coincidiendo con el Día Nacional de los Juegos de Azar este martes, revela que el 16% se siente «culpable» por apostar, el 14% reconoce que ha intentado «dejar de jugar sin éxito» y un 6% admite que «ha cogido» dinero para jugar.

«Nosotros estamos intentando encontrar posibles explicaciones» al aumento de la población infantojuvenil en Canaria enganchada a los juegos de azar y «una explicación es que se está dando un efecto pasarela: la lógica de los juegos de azar está en los videojuegos. Les va entrando por los ojos dentro de los videojuegos. Por ejemplo, para conseguir determinados premios tiene que apostar, y lo van asimilando», lamenta Lorenzo. El experto explica que a niños, adolescentes y jóvenes, un 70% son chicos, frente al 30% de chicas, les genera «una conducta compulsiva que les reduce la capacidad cognitiva y padecen ideas recurrentes». Quienes ya son «adictos» no solo apuestan sino que «se meten en portales y plataformas para seguir a 'tipsters'», que son «pronosticadores» o «informantes». Son «como gurús de ganar dinero apostando. Los siguen en plataformas y redes sociales , especialmente en Telegram con acceso privado e incluso pagando a través de determinadas apuestas. Montan gráficas para hacer ver que saben como ganar dinero», dice Lorenzo, que se queja de que no hay «control».

«La conducta compulsiva es que apuestan y el resto del tiempo están perfeccionando cómo apostar siguiendo a 'tipster' o viendo tutoriales sobre los tipos de ruleta que existen o qué números son los más premiados...».

En cuanto al dinero que gastan, señala el experto, lo obtienen incluso revendiendo sus cosas. «Estamos hablando de que el que tiene ya el problema venden sus propios objetos, los revenden o cometen pequeños hurtos o falsifican las tarjetas de alguno de los progenitores. Entre los niños las cantidades no son tan altas como las de los mayores de 20 años». Pero preocupa que están «siguiendo unos patrones. Parece que es poca cantidad, 50 euros a la semana, pero la conducta adictiva empieza con la idea recurrente. El menor solo piensa en apostar», añade, porque «se ha normalizado el juego de azar como hábito de ocio», lamenta.

Regulado el acceso a la páginas '.es', pero no a las '.com'

El coordinador del Centro Aluesa, Óscar Lorenzo, advierte de que se ha regulado el acceso a las páginas de apuestas y juegos de azar '.es', pero no a las '.com'. «Es alarmante», aunque «no hay publicidad explícita todo el acceso» de esta población a los juegos de azar «es a través de videojuegos y redes sociales donde no existe control de los gobiernos y se sigue incrementando porque no hay control. Se ha controlado el acceso a las salas pero no a los aplicativos».