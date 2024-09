Herrera Cerpa ÓPTICA/AUDIO: «Cuidar la visión de tus hijos nunca fue tan fácil»

Domingo, 15 de septiembre 2024, 23:17 | Actualizado 23:33h. Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Control de miopía: La nueva forma de controlar la salud visual infantil

Desde el año 2011, nuestros Ópticos-Optometristas en Herrera Cerpa han tratado con éxito a pacientes miopes, utilizando lentes de contacto. Ahora, junto a Hoya y su innovadora tecnología MiYOSMART, estamos dando un paso más allá para controlar la miopía en niños y adolescentes con lentes oftálmicas. MiYOSMART es el tratamiento para niños y adolescentes en lentes oftálmicas con alta evidencia científica, que no solo gestiona la miopía, si no que ayuda a ralentizar su progresión. A lo largo de 6 años, se ha demostrado su eficacia y seguridad sin efectos secundarios.

La miopía: Un problema creciente en la sociedad moderna

Los estudios indican que aproximadamente el 35% de la población europea es miope, y se espera que esta cifra siga creciendo en las próximas décadas. El aumento en el uso de pantallas y actividades de visión cercana ha contribuido a lo que algunos expertos ya denominan la «epidemia de miopía». En países del sudeste asiático, hasta un 90% de los niños son miopes, y se prevé que en Europa y Estados Unidos 1 de cada 2 niños lo serán en los próximos 30 años.

La miopía, lejos de ser una simple «condición», es un defecto visual que limita la capacidad de ver correctamente a distancia, y su progresión puede derivar en problemas visuales graves.

MiYOSMART: La solución innovadora de Hoya para ralentizar la miopía

En Herrera Cerpa, estamos comprometidos con el uso de tecnologías innovadoras que mejoren la salud visual de los más pequeños. MiYOSMART, desarrollado por Hoya, es un tratamiento revolucionario que no solo corrige la miopía, sino que también ayuda a ralentizar su progresión. Esta tecnología se basa en el diseño de lentes oftálmicas con D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments), que ha demostrado clínicamente reducir la progresión de la miopía en un 60 por ciento de promedio. *

¿Por qué es importante tratar la miopía a tiempo?

La miopía tiende a desarrollarse a temprana edad, entre los 6 y los 10 años, y progresa hasta los 18 años aproximadamente. Cuanto antes se detecte y trate, mayores serán las posibilidades de evitar complicaciones en el futuro, como el desarrollo de miopía magna. Incrementar el tiempo al aire libre, realizar descansos visuales durante el uso de pantallas y seguir las indicaciones optométricas adecuadas son algunas de las recomendaciones para evitar su avance.

Compromiso con la salud visual infantil

En Herrera Cerpa, entendemos la importancia de un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado para preservar la visión de los niños a largo plazo. Recomendamos realizar revisiones optométricas anuales a partir de los 4 años para detectar cualquier problema visual a tiempo. Nuestra experiencia, combinada con la innovación de Hoya y su tecnología MiYOSMART, nos posiciona como referentes en el control y tratamiento de la miopía.

Pide tu cita hoy y descubre cómo podemos ayudarte a cuidar la salud visual de tus hijos.

HERRERA CERPA ÓPTICA/AUDIO

Desde 1935, nuestra empresa familiar ha estado comprometida con la salud visual y auditiva de la comunidad canaria, ofreciendo soluciones personalizadas con la tecnología más avanzada.

*Lente oftálmica que cumple con los requisitos generales establecidos en el anexo I del Reglamento Europe 745/2017 sobre dispositivos médicos así como las normas ISO 8980-1/2/3/4 y 5 e ISO 14889.

