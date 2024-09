El bajón estival de sangre obliga a aplazar operaciones: «Hace falta un empujón»

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 22 de septiembre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Los veranos son épocas difíciles para los bancos de sangre. El periodo vacacional interfiere en la vida de los donantes habituales y las reservas suelen bajar. También ha sucedido en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, según reconoce la presidenta de la entidad, Gemma Torres.

«La experiencia ha sido mejor que la del año anterior. Comparativamente ha ido mucho mejor. Solo hemos tenido que hacer dos llamamientos; uno, hace unos días, y otro al principio del verano», comenta la actual responsable del ICHH.

Torres asegura que, pese a que el estío es un periodo complicado, las reservas de sangre del ICHH han permitido afrontar la actividad habitual y las operaciones realizadas dentro del plan Activa para reducir las listas de espera quirúrgicas en Canarias.

En todo caso, la presidenta de la entidad reconoce que ha habido que aplazar algunas intervenciones quirúrgicas no urgentes para garantizar las reservas de los hospitales canarios.

De hecho, no descarta que el número de bolsas de sangre captadas durante este verano pueda ser inferior al del año pasado en este periodo. «No me gusta hablar de cifras. No necesitamos x número de bolsas, pero sí cumplir las expectativas de los hospitales», matiza la presidenta del banco de sangre.

Para poder cumplirlas, hace una semana, el 13 de septiembre, el instituto hizo un llamamiento a la población para donar, «sobre todo plaquetas», precisa Torres.

Y es que este componente sanguíneo es el más perecedero, solo conserva sus propiedades durante siete días. En el caso de los glóbulos rojos, su duración máxima es de 42 días. Por eso, Torres reclama a la ciudadanía que done de forma periódica, sin esperar a que se haga un llamamiento urgente porque las reservas se están reduciendo o porque van a intervenir a una persona conocida.

Decisiones estudiadas

En los días en los que las reservas quedaron en niveles críticos se aplazaron algunas intervenciones atendiendo a los criterios médicos establecidos en cada hospital. «Se decide qué operaciones pueden esperar y se atienden los casos más críticos y las operaciones urgentes», aclara al respecto la presidenta del ICHH.

En todo caso, la responsable del banco de sangre asegura que la población atendió al llamamiento y la mejoría en los niveles de las reservas lo apreciaron. «El stock está mucho mejor pero, no obstante, hace falta un empujón más», reconoce.

En octubre, el ICHH comenzará una campaña para promover la donación en las universidades canarias. «La hacemos cada octubre y marzo e invitamos a la comunidad universitaria, a alumnado y personal docente, a donar.

También en otoño se realizará otra campaña para dar a conocer la donación de plasma. «Tenemos que fomentar este tipo de donación para alcanzar los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad», afirma Torres.

Descenso de donaciones

Por otra parte, la sección sindical de Comisiones de Base Canarias Co.bas en el ICHH atribuye el descenso de las donaciones a la mala gestión de la entidad y a los cambios organizativos realizados por la actual presidenta.

La secretaria de Co.Bas en el ICHH, Laura Rodríguez, indica que a fecha de 9 de septiembre se han obtenido 2.488 bolsas de sangre menos que en el año 2023, por lo que el objetivo de alcanzar las 100.000 donaciones anuales y de no tener que realizar llamamientos urgentes se están alejando.

Desde Co.bas Canarias piden a la población que consulten en la web efectodonacion.com los puntos de donación que existen en todas las islas y acudan a donar en cuanto les sea posible para que los hospitales puedan atender las necesidades de los pacientes y recuerdan que «en cualquier momento todos podemos necesitar una bolsa de sangre».

