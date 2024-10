Roban una silla de ruedas a un niño en Málaga

Juan Cano Málaga Martes, 15 de octubre 2024, 07:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El pequeño Julen tiene 9 años y es un crío inquieto al que le gusta jugar al fútbol con sus amigos. Pero desde agosto vive atado a una silla de ruedas tras sufrir una fea fractura de tibia y peroné de su pierna izquierda y los médicos no quieren que apoye el pie, ni siquiera con muletas, hasta que esté completamente recuperado. El problema es que ahora no puede salir de su casa ni para ir al colegio porque, según denuncia su madre, alguien le ha robado la silla de ruedas.

La última vez que la vieron fue la noche del sábado 12 de octubre, cuando la familia llegó a casa, en la barriada malagueña de Girón, tras haber pasado la tarde en una peña con unos amigos. Aparcaron cerca de su domicilio la furgoneta y dejaron dentro la silla de ruedas, porque Santiago cargó en brazos a su hijo Julen y lo subió hasta el piso. «Al día siguiente yo fui a comer con unas amigas y mi marido me llamó a mediodía para decirme que había bajado a la furgoneta y se la había encontrado abierta», relata Jésica, que tiene 32 años.

La puerta trasera había sido forzada y estaba todo empapado, incluido un colchón que tienen detrás porque la furgoneta está «camperizada» y la usan para hacer escapadas a la naturaleza. Faltaban algunos enseres, pero el más valioso de todos era, sin duda, la silla. «Cuando mi hijo llegó con su padre y vio que no estaba... no paraba de llorar. Repetía una y otra vez que ahora no iba a poder salir a la calle o al cole», cuenta ella.

Para colmo, la silla de ruedas ni siquiera es de su propiedad. Cuando Julen se rompió la pierna el 9 de agosto jugando en un parque de bolas, sus padres comenzaron a buscar un modelo para niños, ya que la de adultos no cabe por los pasillos de su casa. Jésica confiesa que el verano fue horrible: «No tuvimos vacaciones y como no encontrábamos una silla de ruedas infantil, él no podía salir de casa. Pedimos una por Amazon, pero nunca llegó. Al menos nos devolvieron el dinero».

Al final, encontraron el modelo de silla infantil que necesitaba Julen en una ortopedia de Málaga, donde la alquilaron por 75 euros durante cuatro semana. «Ahora nos estaba costando 6,5 euros a la semana», explica Jésica, que trabaja como auxiliar administrativo. Santiago está en paro ahora mismo, así que los recursos de la familia son limitados.

«Teníamos previsto entregar la silla a finales de mes en la ortopedia porque, si todo va bien, Julen ya no la necesitará. Ya le han quitado la escayola y el día 31 va al médico a la revisión». El especialista que lo está tratando le dijo a la familia que hasta entonces no puede apoyar el pie, por lo que no puede utilizar muletas. «La silla de ruedas era sus pies. Podía ir al colegio y allí le ayudaban a entrar y a salir».

Los padres del pequeño ha denunciado el robo en la Comisaría Provincial -les han pedido que lleven la furgoneta para tomar huellas- y Santiago, por si acaso, ha visitado todos los rastros de Málaga por si estaba a la venta en alguno. Paralelamente, familiares y amigos han hecho un llamamiento a través de redes sociales para encontrarla. «La gente se está volcando con nosotros. Ojalá aparezca», concluye Jésica.