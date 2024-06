Récord de «C2 Proficiency» en el Colegio Hispano Inglés

Martes, 25 de junio 2024, 23:11 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El pasado mes de mayo, se celebró en el salón Palmeras del Hotel Royal Hideaway Santa Catalina el acto de Graduación de la XVII Promoción de alumnas y alumnos del Colegio Hispano Inglés (CHI) de Las Palmas.

Los 56 alumnos del CHI lograron superar con éxito la recta final del curso, obteniendo una nota media de 9,04 sobre 10 en la Selectividad EBAU de 2024. Además, en su etapa de bachillerato superaron los exámenes del C1 Advanced y C2 Proficiency, las pruebas de más alto nivel de inglés otorgadas por la Universidad de Cambridge.

Una ceremonia emotiva

La ceremonia, cargada de emotividad, comenzó con la apertura a cargo de Margarita Guerra del Río Lang-Lenton, Secretaria Académica y miembro del Comité de Dirección del colegio, que dedicó unas palabras a los presentes en nombre de la Directora General, María José Hernández Acosta, destacando los valores humanos y el carácter especial de esta promoción.

Rememoró anécdotas vividas a lo largo de los años y destacó la alegría, la unión y la solidaridad de esta generación. Un grupo muy compacto, despierto y atento a cualquier detalle.

Agradeció a las familias por la confianza depositada durante más de quince años, desde Nursery hasta Bachillerato, formando todos juntos la gran familia del Hispano Inglés.

Reconocimientos especiales

El profesorado también tuvo su momento, dedicando palabras cariñosas a cada alumno y resaltando el gran trabajo realizado a lo largo de su trayectoria en el CHI, especialmente en los últimos meses. El momento culminante de la tarde llegó cuando los padrinos y madrinas de los alumnos colocaron las bandas de graduados, un honor que los estudiantes habían otorgado a miembros de sus familias.

Posteriormente, se entregaron placas de reconocimiento a los siguientes alumnos por sus logros académicos:

Ismael Betancor Cabrera: Mejor Expediente de Educación Secundaria a nivel regional que otorga el Gobierno de Canarias.

Regina Sánchez Díaz: Top in Spain in Cambridge IGCSE First Language Spanish.

Natalia Menéndez Pérez: Top in Spain in Cambridge IGCSE International Mathematics.

Distinciones Head Girl y Head Boy

Se otorgaron también distinciones a los delegados de la promoción, elegidos por sus propios compañeros, que serán sus representantes en la CHI Alumni, asociación de antiguos alumnos, de la que formaran parte a partir del próximo curso: Ángela Méndez Navarro como Head Girl, y José Carretero Santana como Head Boy de la generación.

Palabras de agradecimiento

Antes de cerrar el acto, un grupo de alumnas y alumnos en representación de sus compañeros leyó y dedicó unas palabras de agradecimiento a sus profesores, directivos y familias por brindarles la oportunidad de estudiar un doble currículo, español-británico, y aprender cuatro idiomas, abriéndoles muchas puertas en su futuro universitario y laboral.

La despedida de los alumnos y sus familias fue realmente emotiva, con lágrimas de orgullo y satisfacción por haber formado parte de la educación de estos jóvenes brillantes. Uno de sus profesores destacó la intensidad y exigencia del segundo de bachillerato, la presión de la Selectividad EBAU, y la elección de carrera y universidad. Afirmó que detrás de estos logros hay años de planificación, coordinación y esfuerzo, así como la evidencia de unos jóvenes con rigor intelectual, sacrificio y compromiso consigo mismos y sus objetivos.

Máximo nivel de Cambridge C2 Proficiency

Este año, hasta un total de 31 alumnos de la promoción CHI que se ha graduado, han logrado superar esta prueba de máximo nivel de Cambridge: el C2 Proficiency superior al C1 Advanced. Una notable hazaña que subraya la capacidad y el dominio de la lengua inglesa por parte de los alumnos, sin parangón en los centros educativos de las islas.

La titulación C2 Proficiency, que otorga la Universidad de Cambridge, demuestra al mundo que se domina la lengua inglesa en un nivel excelente, equiparable a la fluidez y complejidad de un nativo altamente capacitado.

Preparar y aprobar este examen implica poseer el nivel necesario para estudiar o trabajar en un entorno profesional o académico de muy alto rango, como programas de grado, posgrado o doctorado, así como para negociar y persuadir efectivamente en una empresa internacional.

Este título permite comprender las ideas clave y principales de textos profesionales, hablar sobre asuntos complejos o delicados, y abordar con fluidez cuestiones problemáticas, convirtiéndose en el mejor pasaporte de acceso a cualquier trabajo o universidad del mundo. No existe una prueba que certifique un nivel de inglés superior al C2 Proficiency, y es una de extrema dificultad.

En la provincia de Las Palmas apenas personas, en torno a cuarenta cada año, logran superar este difícil examen. Desde hace más de una década, en la convocatoria anual de este examen, habitualmente en el mes de mayo, los alumnos matriculados en el CHI han constituido la gran mayoría de los candidatos que se enfrentan y la superan con éxito.

Solo unas poquísimas personas más se suman cada año al alumnado CHI, suelen ser personas adultas, que han dejado atrás la etapa escolar, y que necesitan la certificación en su desarrollo personal, ya en edades universitarias y profesionales.

Alemán y chino mandarín

En este colegio hay que indicar que los alumnos siguen el sistema educativo británico, además del español de forma integrada, obteniendo las titulaciones oficiales de ambos sistemas educativos, lo cual conlleva disciplina, dedicación y esfuerzo por parte de los alumnos, pero con la satisfacción y recompensa final de obtener una doble titulación española y británica, que les abre un futuro académico y profesional despejado y prometedor.

Además del español y el inglés como lenguas vehiculares, abordan desde edades muy tempranas enseñanzas de los idiomas alemán y chino mandarín, por lo que los estudiantes en su trayectoria a lo largo de su escolaridad en el colegio, sin apenas darse cuenta, finalizan sus estudios dominando cuatro lenguas: español, inglés, alemán y chino mandarín, objetivo real y constatable que muy pocos centros educativos logran en España.

¡Enhorabuena a todos los graduados!

