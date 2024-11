Puente insta a los valencianos a que «no se desplacen para que lleguen los suministros» El ministro reconoce que «aún no podemos plantearnos» planes alternativos de transporte porque «las carreteras no están operativas»

Lucía Palacios Madrid Viernes, 1 de noviembre 2024, 09:03 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Las tareas de reconstrucción para poner en marcha el transporte, por carretera y ferrocarril, en Valencia tras la catástrofe de la DANA llevará semanas, meses, porque «la magnitud de esta catástrofe no tiene precedentes, no ha habido en la historia de nuestro país una situación similar a la que estamos hablando». Así lo reconoció este viernes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una entrevista en TVE.

El ministro quiso lanzar un mensaje a los ciudadanos valencianos para que no salgan a la calle, para que se queden en sus casas, porque lo importante hoy es que los suministros lleguen a la gente afectada. «Instamos a la población a que no salga, a que no se desplacen porque ahora lo fundamental es que lleguen los suministros», pidió.

Puente señaló que el plan inicial es despejar todas las vías y establecer planes alternativos de transporte, de forma que lo que no se pueda hacer por las vías de tren, se establezcan alternativas de transporte, ya que, aunque prevé que la alta velocidad pueda estar operativa en dos o tres semanas, los cercanías tardarán meses en funcionar. Pero él mismo reconoció que por el momento, los daños son tales, que no podemos plantearnos aún» esas alternativas, «porque además las carreteras aún no están operativas».

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Temas

Valencia

AVE