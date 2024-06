Los Premios Innovación Sostenible Universitaria reciben más de 500 inscripciones en su primera edición

Colpisa Miércoles, 12 de junio 2024, 11:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Más de 500 trabajos optarán a los Premios Innovación Sostenible Universitaria que, creados conjuntamente por Vocento y U4Impact (plataforma de TFG innovadores de referencia entre talento universitario y empresas), nacen con el objetivo de dar visibilidad a Trabajos de Fin de Grado o Máster (TFG/M) más sostenibles e innovadores y ser un vínculo de unión entre la comunidad universitaria y empresas comprometidas con el cambio.

Estos premios, que cuentan en su primera edición con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración estratégica de la Fundación Princesa de Girona, se dividen en cinco categorías y buscan reconocer los proyectos que destacan por su contribución al impacto. El ganador de cada categoría opta a un premio dotado con 1.000€. La entrega de los galardones será el próximo 27 de junio de 2024 a las 19:00h en la sede de Vocento en Madrid.

En esta primera edición, se han presentado un total de 528 trabajos provenientes de todas las regiones de España. Las categorías con más candidaturas han sido Sostenibilidad con un 37% e Innovación Social con un 23%. Salud ocupa el tercer lugar con un 18% de las candidaturas, seguida por Nuevas Tecnologías con un 13% y Mujer STEM con el 9% del total de los trabajos presentados.

Se repartirán un total de 5.000€ en premios (1.000€ por categoría) destinados a promocionar y dar reconocimiento a los trabajos ganadores

En una primera fase, los proyectos serán analizados por un comité técnico compuesto por miembros de U4Impact que realizarán una preselección de 20 candidaturas por categoría. Tras esta primera criba, a lo largo de este mes de junio, un jurado formado por especialistas en el área o campo de expertise correspondiente a cada categoría elegirá a los ganadores.

El jurado de esta primera edición está compuesto: en la categoría de Sostenibilidad por Carlos Arango, director general de Dirse; Bel Barroso, doctora en Comunicación para Organizaciones Sostenibles y Cofundadora Cronopios; y Mónica Chao, fundadora y socia directora de ACATIVA y presidenta de WAS. En la categoría de Innovación Social lo forman Arancha Martínez, co-fundadora y & CEO de The Common Good Chain; Gemma Guzmán, directora de Talento en la Fundación Princesa de Girona; y Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo y Operaciones y Estudios de Fundación ONCE.

Itziar Areso, Senior Analyst, Opportunity Assessment Group de LifeArc; Isabel Caruana, fundadora y CEO de Ailin.health; y Lupe Martínez, directora médica de Novartis; componen el jurado en la categoría de Salud. En la categoría de Nuevas Tecnologías, el jurado está formado por Elena de Benavides, Head of Corporate Venturing & Innovation Ecosystems at Elewit; José Manuel Mateu de Ros, fundador y CEO de IQube; y Salomé Valero, directora de Innovación en Kyndrlyl. Por su parte, serán los encargados de decidir los ganadores en la categoría de Mujer STEM, Blanca Drake, Jefe de Marketing de Innovación Estratégica en Telefónica Open Innovation; Marta Orduna, investigadora en QoE for eXtended Reality de Nokia y Rocío Mendoza, periodista y jefa de la Sección Antropía.

