Una pequeña con síndrome de Down se queda sin cuidador por un fallo administrativo Tiene cuatro años, pasó una leucemia en 2022 y no se ha renovado al cuidador, lo que ha preocupado a su madre hasta que este miércoles la Junta de Andalucía le informó de que lo solucionará

Manuela tiene 4 años y nació con síndrome de Down, lo cual hoy día no impide una escolarización ordinaria. Sin embargo, debido a su edad, la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura suele poner personal no docente de apoyo, lo que se conoce ...

