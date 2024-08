Niños del aula del Materno descubren su primer asteroide

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 11 de agosto 2024, 22:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Un puntito que se mueve, una mirada curiosa... y ¡eureka! Así se gestó el primer hallazgo de un asteroide desde un aula hospitalaria en España. Fue semanas atrás, en el Materno Infantil y no hizo falta telescopios, ni siquiera un cielo limpio. Los adelantos tecnológicos permiten que hoy baste un portátil, un par de programas de análisis y un banco de imágenes. El resto lo puso la fuerza de voluntad de un chico adolescente, de entre 13 y 14 años, que, mientras lucha por su salud, tuvo fuerzas para contribuir, con su particular y especial granito de arena, a salvar la Tierra de asteroides potencialmente peligrosos.

El tenique sideral aún no tiene nombre oficial. Le han puesto, a título identificativo, P11SnU4, pero desde la International Asteroid Search Campaign (IASC) ya han confirmado el descubrimiento, en fase preliminar, de lo que podría ser un nuevo asteroide. De pasar a la fase provisional entonces su descubridor tendría el privilegio de ponerle nombre.

«Lo que siguió al hallazgo fue una explosión de alegría, aplausos y risas que jamás podremos olvidar», apuntan Carlos Lorenzo y Florencio (Floro) Robaina, dos de los docentes de la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias 'Henrietta Swan Leavitt' encargados de impartir estas sesiones en el aula hospitalaria.

En realidad, este asteroide solo ha venido a poner la guinda a un proyecto por el que apostó especialmente este colectivo y que tampoco habría sido posible sin la «fantástica colaboración» del personal docente de esa aula y de los trabajadores del recinto sanitario.

Carlos Lorenzo y Florencio (Floro) Robaina, delante del Materno. C7

«Es una experiencia piloto por la que llevábamos haciendo gestiones durante dos años», explica Robaina, que es, además, el coordinador para Canarias de este proyecto en concreto, 'Asteroids Hunters en the Canary Islans'. Dadas las condiciones especiales del alumnado, las sesiones han sido esporádicas y cortas, de no más de 40 minutos. Pero el balance, al margen del hallazgo, no ha podido ser más satisfactorio, asegura Robaina, que ha disfrutado con la implicación de los chicos y chicas que pudieron participar, pese a sus circunstancias, en todo un ejemplo de ciencia ciudadana que les aportó ilusión y evasión.

«A ellos, por mi parte, les debo que nos han cambiado la mirada», apunta agradecido, consciente también de que era un alumnado singular. «No sabíamos qué nos íbamos a encontrar. A veces nos decían que había un alumno que le encantaba la astronomía, pero luego no podía ir porque no se hallaba en condiciones». Pero en cuanto acababan salían impresionados. «Ves cómo se implican y cómo se interesan, la vitalidad y la energía que transmiten. Salí temblando de las primeras sesiones al ver cómo en estas condiciones tienen tanta fuerza de voluntad», confiesa Robaina.

Por eso, su apuesta y la del colectivo es clara. Les encantaría repetir la experiencia y llevarla también a otras islas. «Hemos podido demostrar que curiosidad y ciencia son también una fuente de alegría», señalan en un comunicado. Por lo pronto, este año consiguieron llevar hasta esta aula hospitalaria tres proyectos, el de los asteroides, el de 'Caracterización de Estrellas Variables' y el de 'Astronomía, mujer y poesía'.

Y todo gracias al Área de fomento de las Vocaciones Científicas y la Creatividad (Steam) de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación de la Consejería de Educación del Gobierno canario, con la que llevan años colaborando. Imparten sus sesiones en 30 colegios e institutos y ahora también en el aula hospitalaria del Materno.

50 asteroides provisionales

Fruto de esta colaboración, este colectivo, que forma parte de la legión de voluntarios a nivel mundial que ayuda a detectar asteroides peligrosos para la Tierra, ha conseguido que los centros educativos canarios ya hayan dado con 50 en fase provisional. Así se los certifica el Minor Planet Center, el centro al que remiten los informes que elabora el alumnado.

Como explica Robaina, las imágenes con las que trabajan son captadas por los dos telescopios Pan Starrs de Hawai. «A través de un programa internacional de la IASC, recibimos conjuntos de imágenes, las descargamos, y con otro programa, las analizamos; nos vamos fijando en parámetros como ondas de luz, magnitud,...».

En realidad, las impresiones o fotografías que ellos reciben no proceden directamente de los telescopios. «Hay un primer centro de datos que las procesa y que efectúa un primer filtro automatizado de posibles objetos cercanos a la Tierra, pero siempre se les escapan objetos más débiles, que son los que trabajamos los voluntarios», aclara este profesor jubilado, entusiasta de la Astronomía.

Estos 50 hallados por alumnos y alumnas de toda Canarias se suman al más del millón de asteroides que han sido descubiertos a lo largo de los años y que prueban la validez de una colaboración a escala planetaria, que, en el caso de estos proyectos que impulsa este colectivo junto a la Consejería de Educación, demuestran que es viable disfrutar de la ciencia en un escenario de aprendizaje-servicio para el bien de todo el planeta. La semilla ya está sembrada. Sin ir más lejos, el chiquillo que detectó el asteroide ya había partipado de esta iniciativa en el aula de su centro.

Temas

Canarias

España

Asteroide

Asteroides

Astronomía

Hospitales