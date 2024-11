Mazón admite que «hay que asumir errores» y no descarta tomar decisiones políticas este jueves El presidente de la Generalitat admite que el Gobierno valenciano pudo equivocarse en las horas decisivas de la crecida de los cauces, pero insta a esperar a su comparecencia en la Cámara autonómica para abordar las cuestiones políticas

Burguera | JC. Ferriol Moya Valencia Lunes, 11 de noviembre 2024, 12:08 | Actualizado 22:01h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido este lunes con motivo de la puesta en marcha del nuevo corredor de autobús Torrent-Valencia que intenta paliar el problema de movilidad que decenas de miles de ciudadanos sufren tras la terrible DANA del pasado 29 de octubre. Ante las preguntas de la prensa, ha comenzado a admitir «errores» en la gestión del desastre, si bien no ha querido concretar y ha emplazado al jueves sus respuestas de contenido más político a la situación, especialmente en lo relativo a dimisiones o remodelaciones de su Gobierno. Mazón ha instado a asumir fallos en una gestión que es competencia directa de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Sobre el consumo de agua, Mazón, ha recordado la importancia del uso del agua embotellada para consumo, si bien el presidente ha asegurado que hay 21 nuevos puntos en distintos municipios afectados que ya pueden retomar el uso del agua corriente para comer. «Se sigue recomendando el agua embotellada para beber y cocinar, pero se va ampliando la red de agua potable. Es verdad que se están activando las actuaciones para el desatasco del alcantarillado. Nos hemos puesto en contacto con empresas privadas y otras regiones, para poner a disposición lo antes posible de camiones que desatasquen las alcantarillas para filtrar el alcantarillado. Estamos en esa prioridad», ha indicado Mazón.

«El despeje de las vías urbanas va a un ritmo importante. En el Consell de mañana probablemente aprobaremos decretos de todo tipo, no solo económicas, sino también fiscales», ha señalado Mazón, quien ha instado a seguir las redes oficiales.

El presidente de la Generalitat ha asegurado que «todo el Gobierno valenciano está centrado en la recuperación, todo, entero. De las cuestiones políticas hablaremos a partir del jueves (comparece en Les Corts). El 100% de nuestro tiempo está ahora en restaurar la normalidad, porque la prioridad no es ahora la política».

«Daremos explicaciones serias en Les Corts (la Cámara autonómica), sin desinformación, bien ordenada, evitando bulos, insinuaciones chocantes, incluso desagradables, pero yo no estoy en clave de mi defensa personal, que en nada ayuda a la verdadera labor. Hablaremos de las medidas políticas a partir del jueves. Mis sensaciones personales sobre mí y mi figura política es lo menos importante de todo», ha indicado Mazón.

«Respaldado» y «no preocupado»

El jefe del Consell ha asegurado sentirse «respaldado por mi responsabilidad y, por supuesto, por mi partido. Todo lo que no tenga que ver con la reconstrucción no es prioritario. No estoy preocupado ni ocupado en mi posición política personal».

«Va a tener que llegar un momento en el que todas las Administraciones deberemos revisar nuestra actuación. Habrá que asumir errores, sin ninguna duda y con total humildad», ha afirmado Mazón, quien ha asegurado que «el presidente de la Generalitat no es necesario en el CECOPI». El liderazgo de esas reuniones de Emergencias corre a cargo de Salomé Pradas, consellera de Justicia e Interior, que durante la crisis ha quedado señalada.

El presidente ha reconocido que «debíamos haber prestado más atención a la rambla del Poyo, pero estábamos más pendientes de la presa de Forata», lo cual implica también apuntar hacia los avisos del CHJ, que estuvieron centrados en la presa, y que descuidaron la bajada de agua procedente de Chiva y que anegó las poblaciones de l'Horta Sud.

Mazón ha indicado que «deberemos revisar nuestra actuación con total humildad. No tengo un problema de conciencia porque todo el mundo hizo lo que podía en función de los datos que teníamos. El CECOPI estaba válidamente constituido. No es una cuestión de conciencia, sino de dolor».

Respecto a la manifestación del sábado, Mazón ha asegurado entender «el enfado y el dolor, claro, ya lo dije tras la visita con el Rey a Paiporta. Por respeto a ese dolor no voy a hacer referencias a cosas que sí pasaron en esa manifestación. Mi apoyo a los 31 policías heridos y que no se lo merecieron. Conductas violentas y agresiones al patrimonio no las voy a calificar».