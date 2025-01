Juana Rivas denuncia a su expareja por violencia de género tras recibir 90 llamadas perdidas

Juan Rivas vuelve a denunciar a Arcuri por supuesta violencia de género. Su abogado, Carlos Aránguez, registró ayer la petición en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital, donde anteriormente había solicitado la recusación y abstención en el caso de las dos ... magistradas. Estos hechos se producen cuando en Italia está previsto este viernes una vista para determinar quién se queda con la custodia del hijo menor, de 10 años, y que hasta la fecha recaía en el padre.

El defensor alega que desde el pasado día 22 de diciembre de 2024, el denunciado Francesco Arcuri, expareja de la denunciante, y condenado por violencia de género contra ella en 2009, ha intentado contactar en múltiples ocasiones con Juana Rivas a través de reiteradas llamadas de teléfono, que suman un total de 90 intentos en 23 días, y «absolutamente ninguna de ellas ha sido atendida». En el escrito el letrado reconoce que no existe ninguna orden de prohibición de comunicación entre ambos, pero que debe tenerse en cuenta que es pública la animadversión mutua que sienten.

Ante los hechos, Rivas solicita de nuevo protección para ella y sus hijos. Concretamente, demanda la suspensión de la guarda y custodia a Arcuri del hijo menor para que así la madre tenga la custodia exclusiva, además de la prohibición de comunicación y una medida de alejamiento para que Arcuri no pueda acercarse a ellos.

Esta misma semana, una jueza de violencia de género de Granada desestimaba un recurso interpuesto por el abogado de Rivas a raíz de una denuncia que se registró el 30 de diciembre. El letrado aseguraba que Rivas había sufrido acoso y amenazas de su ex pareja por un mensaje y una veintena de llamadas sin atender. Sin embargo, la magistrada consideró que en ellas no existía intimidación, actuando de la misma forma que otros dos juzgados de violencia sobre la mujer que no consideraron que hubiera que tomar medidas cautelares.