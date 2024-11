La indignación de las víctimas estalla contra los Reyes, Sánchez y Mazón al grito de «¡Asesinos!»

Cristina Cándido Domingo, 3 de noviembre 2024, 13:22 | Actualizado 13:46h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La indignación y desesperación de los vecinos de Paiporta ha estallado este domingo en forma de barro y gritos de «¡Asesinos!» al paso de la comitiva de los Reyes en la que también estaban el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Carlos Mazón. En unas imágenes tan inéditas como la envergadura del desastre, un centenar de ciudadanos se han encarado contra las autoridades lanzando lodo, objetos y un coro de proclamas contra las autoridades ante lo que consideran el abandono de las instituciones frente a la DANA.

Paiporta, donde los vecinos llevan cinco días limpiando los estragos de las inundaciones y tratando de recuperar sus casas, era la primera localidad prevista en esta visita de los monarcas. Durante unos minutos de máxima tensión, la Guardia Civil a caballo, junto con varios agentes de policía, han improvisado un cordón policial para contener a la multitud bajo gritos de «¡Mazón, dimisión!», «¿Dónde está Pedro Sánchez?» o «Sánchez hijo de puta».

Felipe VI ha aguntado el estallido de la indignación de unas víctimas que han perdido a sus seres queridos y han visto cómo el socorro del Estado, en toda su dimensión, no llegaba. «Lo hemos perdido todo», es el sentir general. Los ciudadanos se han dirigido al Rey para llorar y clamar por alimentos y bienes primera necesidad. Junto a él, doña Letizia y Mazón ha insistido en continuar la visita pese al coro de reproches por la tardanza de la ayuda. También la Reina se ha detenido, visiblemente consternada y salpicada de barro en rostro y manos, a escuchar a los vecinos. La Reina, en medio de la indignación de las víctimas se ha solidarizado. «Cómo no van a sentirse así. Cómo no van a estar cabreados», ha afirmado Doña Letizia a ABC. Casi una hora después, la comitiva abandona Paiporta y se dirige a Chiva.

Solidaridad de la Casa Real

Los monarcas traslaron su empatía y solidaridad con los afectados el mismo martes 29 por la noche, con un primer mensaje a través de las redes sociales de la Casa Real para transmitir su «pésame a los familiares y fuerza, ánimo y todo el apoyo necesario para todos los afectados con el mensaje más cercano y de reconocimiento a los efectivos de emergencia». Ya el miércoles por la mañana y a medida que se iban conociendo nuevos detalles de la magnitud del desastre, envió un nuevo mensaje de «desolación y preocupación» y Felipe VI, en uniforme militar de campaña, anunció la convicción de «que no haya limitación de medios» y desde la base canaria de Gando realizó una videoconferencia con el comité de coordinación de la UME y con puestos avanzados en Valencia y Cuenca.

El jueves 31, desde las doce de la noche, en cumplimiento del luto nacional decretado se situó un lazo negro en la web de Casa Real y la bandera a media asta en el Palacio de la Zarzuela y se anunció la decisión del Rey de poner efectivos de la Guardia Real y del Servicio de Seguridad de Su Casa a disposición del refuerzo de las tareas de rescate. Esa medida se concretó con el envío de 100 militares y 47 Guardias Civiles. Ayer Defensa informó que ya había 57 integrados en las labores de ayuda.

En el último acto público mantenido el jueves, Don Felipe se unió al minuto de silencio y afirmó: «Debemos todos, administraciones, instituciones y sociedad civil, permanecer unidos para paliar este golpe tan duro». Durante el viernes y el sábado se acumularon los mensajes recibidos desde decenas de países a cuyos mandatarios el Rey reconoció en nombre del pueblo español «nuestro agradecimiento por los mensajes de condolencia, consuelo, apoyo y solidaridad con los españoles por las devastadoras consecuencias de la DANA».

Según ha informado la Casa Real, desde el miércoles los monarcas han mantenido contacto telefónico con los alcaldes de Chiva, Catarroja, Torrent, Algemesí, Utiel, Paiporta, Sedaví y Letur para trasladarles su sentimiento de pesar por las pérdidas humanas y materiales en sus municipios.

Este lunes, Felipe VI presidirá por la mañana en el Cuartel General de la UME en la Base Aérea de Torrejón la reunión del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de las inundaciones. Asimismo, los Reyes han suspendido toda la agenda de otras actividades previstas para la próxima semana

