Cristina Fallarás defiende la utilidad de su red para dar voz a las víctimas: «No estamos solas»

«No estamos solas». La periodista que ha dado voz a numerosos testimonios de mujeres víctimas de violencia desde 2018 con el movimiento 'Cuéntalo', destapó el escándalo del ya exdiputado y exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. Y, antes de ser «el centro del vértice de la actualidad», Cristina Fallarás había cerrado un evento en Tenerife dentro del marco del proyecto 'La literatura es femenina', al que acudió este lunes.

La autora de libros como 'El evangelio según María Magdalena', 'La loca' o 'El final de todo esto' fue recibida entre vítores y aplausos por las más de 400 personas que acudieron a escucharla al espacio cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife.

En un coloquio moderado por la periodista Cristina Alcaine y la escritora tinerfeña Dulce Xerach, trasladó su preocupación por la comparecencia de las portavoces de Más Madrid por el caso Errejón, que tuvo lugar este lunes por la mañana. En él se refirieron a unos hechos ocurridos en un concierto en Castellón en el que la víctima había sufrido tocamientos por parte de Errejón. Estos fueron denunciados a través de un hilo de Twitter en 2023. «Fue una agresión, no un 'episodio', como lo llamaron», indicó la periodista, haciendo hincapié en la importancia del lenguaje.

Así, le preocupa que, como se ha dicho, todos conocían desde hace tiempo tanto este hecho como otros muchos, pero no hicieron nada «e incluso lo nombraron portavoz del partido en el Congreso», expuso Fallarás. «No daba crédito cuando esto pasó, era una furia tremenda la que sentía», trasladó la escritora, que indicó que «si su propio partido no castiga esos actos, termina pasando lo que está ocurriendo con Elisa Mouliaá, se señala a la vícitma». Esta actriz, de momento, ha sido la única que ha presentado una denuncia por supuestas agresiones sexuales a manos de Errejón en 2021.

Justo ayer, la periodista publicó en su perfil de Instagram un mensaje en el que se señalaban abusos a mujeres ejercidos por cuatro hombres de Tenerife, tres de ellos de relevancia en la esfera pública. «Político PSOE, político CC, actor y humorista, monitor de deporte», reza el mensaje publicado por Fallarás trasladado por una usuaria anónima. Desde hace unos meses, el perfil de Instagram @hastaelkonejo también está sirviendo de plataforma en el archipiélago para dar voz a mujeres víctimas.

Y una de esas mujeres intervino durante el coloquio con la periodista y expuso su caso, en el que dijo haber sido abusada sexualmente por un conocido humorista de las islas. Fue un momento muy emotivo en el que todas las allí presentes mostraron su apoyo durante minutos de aplausos, demostrando así que «no está sola».

En situaciones como esta se pone en valor la plataforma que Fallarás ha creado en su red social, donde para ella prima «el relato». Precisamente, la denuncia que reveló el caso Errejón no citaba el nombre del expolítico directamente, por lo que remarcó que con la transmisión de estos «relatos», otras víctimas ven que no están solas y pueden «agarrarse» a algo para coger fuerza y alzar la voz. Este camino sigue adelante ahora con su libro 'No publiques mi nombre', que saldrá el 11 de noviembre, y en el que recopila otros muchos casos.

Durante el coloquio pudo intervenir el público, que agradeció a la periodista el trabajo que ha venido realizando desde hace años. También hubo momento para las preguntas. Una de ellas fue qué pasará con la izquierda en España. En este caso, Fallarás reflexionó que, esta situación «tiene una parte positiva» para los partidos de izquierda. «A los de Vox y del PP jamás les pasará esto, y si les pasa sabrán callarlo como haga falta», por lo que pidió a formaciones como Sumar que lo digan «claro». «Hubo una agresión, no la valoramos, estas son nuestra medidas y dimitimos», indicó la periodista.

También trasladó que «compañeras de militancia y de los sindicatos» han tenido que «aguantar» muchas situaciones «por no hacer daño», y a eso «hay que darle la vuelta, sea quien sea».