Aumenta el consumo de pornografía entre las jóvenes: «Quieren saber qué les gusta a ellos»

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 23 de septiembre 2024, 19:01 | Actualizado 19:24h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El consumo de pornografía entre las jóvenes aumentó entre 2018 y 2022 un 15% y entre los motivos las investigadoras Sandra Sedano y Manón Diquero llaman la atención sobre uno concreto: «Además de por curiosidad o saber sobre sexo, es para saber lo les gusta a ellos porque ellos lo suelen pedir». Así lo explicaron este lunes ambas expertas en coeducación y estudios de género en la inauguración de las Jornadas de sensibilización contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres 'Desde los márgenes' que organiza hasta este martes en la Casa de Colón el programa Daniela-Oblatas.

Ambas hablaron de cómo influye la pornografía en la juventud y especialmente del «falso empoderamiento» que convierte a las niñas y jóvenes en cuerpos «hipersexualizados» y que las expertas ligan también con la pornografía.

Según diferentes estudios, resaltaron, el 91% de los jóvenes y el 89% de las chicas consume pornografía y comienzan a una edad media de 13 años. «Aunque se dice que los niños consumen pornografía desde los 8 años, no es así, les llega, no van a buscarla». Y advierten que incluso en redes sociales en las que «parece que no hay», como YouTube o TikTok, «también se encuentra», además de en los videojuegos.

Una ley «integral» de trata

En las jornadas también participó la fiscal delegada autonómica de Trata de Personas y Extranjería de la Comunidad Autónoma de Canarias, Teseida García García, quien contextualizó la trata dentro la jurisprudencia estatal, partiendo de la base de que «es el segundo delito más lucrativo después del tráfico de armas y antes que el de tráfico de drogas».

Para Teseida García, las cifras que se manejan de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual son bajas porque solo se contabilizan los procedimientos penales. «Hay muchas más víctimas, pero no las llegamos a detectar o identificar, pero hay muchísimas más». Por eso, en su opinión, es necesario una ley integral de trata. Ahora, dijo, está «fragmentada en distintos instrumentos jurídicos. El delito de trata, que necesita ser modificado, un procedimiento que no ayuda, una ley de enjuiciamiento caduca, una protección de la víctima fragmentada entre la ley de extranjería, el estatuto de la víctima, la ley del 'solo sí es sí' e incluso un protocolo que no es fuente del derecho».

Por eso, abundó la experta, «hay un déficit importante en la protección de la víctima». Sin embargo, admitió, no hay un verdadero interés político por cambiar la normativa. «Hay muchos intereses en juego. La trata es el segundo delito más lucrativo a nivel mundial tras el tráfico de armas y antes que el tráfico de droga. La cantidad de dinero que se maneja es muy importante», lamentó. Según la fiscal, en España hay trata fundamentalmente con fines de explotación sexual y laboral. Y da igual la edad. «Las mujeres jóvenes son explotadas sexualmente y cuando son mayores explotadas para cometer delitos. Los niños son explotados sexualmente o para cometer delitos o matrimonios forzosos», señaló.

Durante la jornada de tarde se dio a conocer en informe Prostitución y Trata 2023 de Oblatas en referencia a los proyectos de España, Italia y Portugal. Así, el pasado año atendieron a 7.9070 mujeres, lo que representa un incremento del 33,46% con respecto al año anterior. Del total 6.372 estaban en situación de prostitución.

Las jornadas continuarán este martes y entre las participantes se encuentra la periodista y escritora Kajsa Ejis Ekman, quien defiende la abolición de la prostitución como se hizo en su país, Suecia. «Fuimos el primer país en el mundo. Se consideraba que la prostitución no era compatible con la igualdad de género. Hoy no tenemos prostitución callejera, no hay puticlubs, y ha disminuido la demanda de uno de cada 13 hombres frente a uno de cada ocho».