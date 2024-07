Las hormigas amputan patas para curar infecciones Son los únicos animales no humanos en hacer este tipo de 'cirugías'. Cortar los miembros con las mandíbulas y medicar la zona con saliva aumenta la supervivencia de sus compañeras, según científicos de la Universidad de Wurzburgo

Doménico Chiappe Madrid Jueves, 4 de julio 2024, 10:49 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Cuando una hormiga se lesiona el fémur y comienza a infectarse, una de sus compañeras la amputa con sus mandíbulas y luego comienza una curación con saliva. Además, la colonia de hormigas estudiadas por científicos de la Universidad de Wurzburgo (Alemania) son capaces de diferenciar entre una herida curable en el fémur y una producida en la tibia, donde la infección avanza más rápido y la intervención sería inútil.

La 'cirugía' se hace «mordiendo la base (trocánter) de la pierna hasta cortarla, aumentando así significativamente la supervivencia en comparación con las hormigas que no recibieron amputaciones», mantienen los autores del artículo 'Amputaciones de piernas heridas para combatir infecciones en una sociedad de hormigas'. «Sin embargo, cuando la lesión experimental fue más distal (en la tibia), los compañeros de nido no amputaron la pierna y, en cambio, dirigieron más atención a la herida que al sitio de la lesión».

Al diferenciar el lugar perjudicado que podía ser sanado, las hormigas 'Camponotus floridanus' parecían conocer que la infección en el fémur les daba «tiempo suficiente para que los trabajadores realicen amputaciones antes de que se propague el patógeno» mientras que en otras patas no sanaría, indica Erik T. Frank y su equipo, autores de un estudio que «proporciona el primer ejemplo del uso de amputaciones para tratar a individuos infectados en un animal no humano». El uso de «compuestos antimicrobianos» como secreciones es utilizado por otros animales para contener las infecciones pero no se había registrado casos de amputación previos, lo que «demuestra que las hormigas pueden adaptar su tipo de tratamiento dependiendo de la ubicación de las heridas».

Temas

Wurzburgo