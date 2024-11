El Gobierno avisa de que la infraestructura interior de Valencia tardará «bastante tiempo» en recuperarse

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Domingo, 10 de noviembre 2024, 15:03 | Actualizado 15:32h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Diez después de que la DANA arrasara Valencia el Gobierno no se atreve siquiera a anticipar una fecha aproximada de cuándo la provincia podrá recuperar, al menos, cierto grado de normalidad en sus comunicaciones internas más capilares. Oscar Puente no se anduvo con paños calientes este domingo y reconoció que, a pesar de los importantes avances contrarreloj en la reparación de algunas construcciones claves sobre todo para volver a conectar Valencia con el resto del país, todavía no hay previsiones fiables del tiempo para arreglar la infraestructura interior de la provincia. «Tardará bastante tiempo en recuperarse», admitió el ministro de Transportes.

La mayor preocupación del Ejecutivo central, según se infirió de las palabras de Puente, se centra en los graves daños sufrido en vías comarcales de las zonas más afectadas. «Hay alguna vía comarcal con hasta cinco viaductos dañados», reveló el ministro, quien dijo que haber comunicado estos problemas a la Generalitat, al tiempo que recalcó la importancia de empezar los trámites administrativos para la reconstrucción de esas carreteras.

El propio Puente y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (que compareció para informar de la reunión diaria del comité de crisis por los efectos de la DANA presidido por Pedro Sánchez) se esmeraron este domingo en dar cuenta del buen ritmo de la recuperación de las infraestructuras dependientes de Madrid, hasta el punto de que el primero adelantó que para la semana que viene todas las carreteras bajo control del Estado de Valencia estarán operativas, en mayor o menor medida. En esa línea, el titular de Política Territorial detalló que el miércoles debería estar operativo el bypass de la autopista A-7 y este lunes el de la N-330.

En cuanto a los trenes, recordó el titular del Transportes que -tal y como adelantó él mismo en una entrevista a este periódico este domingo- la alta velocidad entre Madrid y Valencia se recuperará esta semana. Probablemente en esa línea los convoyes vuelvan a circular el jueves, precisó Torres. Igualmente se va a retomar el tráfico parcial en la línea C-1 y C-2 de cercanías. La C-3, recordó Puente, está «destruida» y su recuperación tomará más tiempo porque se va a aprovechar para electrificarla.

Llegada del invierno

En el Ejecutivo central, no obstante el éxito en la reconstrucción veloz de las grandes infraestructuras de titularidad estatal, crece la preocupación por los pocos avances en otros campos que afectan al día a día de las decenas de miles de afectados. De hecho, Ángel Víctor Torres afirmó que sería un «absoluto error» enzarzarse en guerras políticas y no centrarse «en recuperar las calles de todos los municipios, en sacar el lodo, en responder a la situación de salubridad y en reponer la electricidad de todas las viviendas y en que tengan gas, porque llegan días fríos».

Si Puente y Torres fueron los encargados de poner en valor el esfuerzo del Ejecutivo central y los resultados en tiempo récord, Félix Bolaños se centró a lo largo de todo el domingo –y por segunda vez en la última semana- en informar de los planes del Gobierno a todos los partidos del arco parlamentario, excepto a Vox que se volvió a negar a encontrarse con el ministro de Presidencia.

Bolaños -quien recordó a las formaciones políticas que hay que «estar a la altura» porque la «ciudadanía exige unidad y eficacia»- mantuvo diez reuniones telemáticas por la mañana con los diferentes grupos parlamentarios y una más presencial con el PP (a la que asistieron Miguel Tellado y Juan Bravo) para anunciarles que el Consejo de Ministros aprobará este lunes un segundo real decreto-ley con nuevas medidas de «respuesta inmediata a las necesidades de las personas y empresas afectadas». Otra batería de ayudas que se añadirán al paquete de medidas que se aprobó el martes pasado por el Gobierno por valor de 10.600 millones de euros, casi un punto de PIB español. El consejo tendrá lugar el lunes para que pueda ser presidido por Sánchez, que el martes viajará a Bakú (Azerbaiyán) para asistir a la COP, la gran cumbre anual del clima.

En su encuentro con Bolaños, el PP le entregó una batería de medidas para incluir en ese nuevo paquete de ayudas del Consejo de Ministros de este lunes, entre ellas: la creación de un registro de demandantes de realojo temporal o permanente; un portal único para la gestión de ayudas de la DANA; establecer una línea de renovación de vehículos; diseñar un plan de vivienda; ampliar las ayudas para coches eléctricos, híbridos enchufables o de hidrógeno; una nueva línea de ayudas para los vehículos industriales de hasta el 50% del coste; o también ayudas a la reparación de vehículos de hasta el 50% de los daños.