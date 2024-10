La Fundación Canaria Carrera por la Vida y Binter, unidas en la lucha contra el cáncer de mama

Viernes, 18 de octubre 2024, 22:55 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

En la vida, al igual que en una carrera, los obstáculos se superan mejor en equipo. Esta es la filosofía que impulsa a Binter a colaborar con la Fundación Canaria Carrera por la Vida - Walk for Life, una iniciativa solidaria comprometida con la atención y el apoyo a las personas y familias afectadas por el cáncer de mama. La aerolínea canaria se ha convertido en un aliado fundamental, apoyando activamente la carrera solidaria que organiza anualmente la Fundación para recaudar fondos y concienciar sobre la detección precoz.

Desde su primera edición, la Carrera por la Vida ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en un evento solidario de referencia en Canarias. Más de 6.000 personas participan cada año en esta «cita rosa», que en el mes de diciembre, transforma las calles de Adeje y Arona en un mar de solidaridad. El objetivo de esta carrera va más allá de lo deportivo: busca reunir fondos para financiar proyectos asistenciales y estudios de investigación, así como sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la autoexploración y la detección temprana del cáncer de mama.

Desde su creación hace 19 años, la Fundación trabaja para mejorar la vida de las personas afectadas por esta enfermedad y de sus familias y ha consolidado una «familia rosa» de más de 80 voluntarios, cuya dedicación ha sido clave para llevar a cabo todas sus iniciativas. Esta red de apoyo es fundamental para el éxito de cada edición de la carrera y para los numerosos proyectos que desarrolla la organización.

Ampliar Uno de los aliados más importantes de la Fundación es la aerolínea Binter.

A lo largo de los años, ha diversificado su labor abarcando, además, la atención a personas afectadas a través de foros formativos e informativos, la recaudación de fondos para la investigación y la colaboración con otras organizaciones para mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Apoyo esencial en la visibilidad y la expansión de los proyectos

Uno de los aliados más importantes de la Fundación es la aerolínea Binter, que no solo ha brindado su apoyo económico, sino que ha sido clave en dar visibilidad a sus proyectos a través de la revista NT para promocionar su evento estrella, la Carrera por la Vida - Walk for Like. Esta colaboración permite que el mensaje llegue a miles de pasajeros, ampliando así el alcance de la campaña de concienciación y recaudación de fondos.

Además, Binter ha sido crucial para la expansión del Proyecto BRA, una iniciativa que surgió tras escuchar a pacientes que no podían permitirse un sujetador terapéutico post mastectomía. Por ello, la Fundación decidió actuar y comenzó a entregar estos sujetadores de forma gratuita a mujeres en Tenerife. Gracias al apoyo de Binter y otras empresas, el

Más de 6.000 personas participan cada año en esta «cita rosa»

proyecto ha crecido y ahora se extiende a casi todas las islas, ayudando a muchas más pacientes en su proceso de recuperación.

El Día Internacional del Cáncer de Mama, el 19 de octubre, es una fecha clave para la Fundación Canaria Carrera por la Vida y Binter. En esta jornada, toda la tripulación de Binter lucirá un lazo rosa confeccionado por los voluntarios de la Fundación, y se repartirá a los empleados de la compañía un flyer informativo sobre la autoexploración. Esta campaña de concienciación interna es un claro ejemplo del compromiso de la compañía aérea con la salud de sus empleados y la importancia de la detección temprana.

Un mar de solidaridad rosa cada diciembre

Lo que comenzó como en 2005 con una modesta caminata solidaria en Tenerife a favor de las personas afectadas por el cáncer de mama, pronto se convirtió en un evento de gran repercusión social, gracias al creciente número de participantes y a la implicación de numerosas instituciones, empresas y colectivos. Hoy en día, la Carrera por la Vida es un símbolo de solidaridad en Canarias, que refleja el compromiso de la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama.

La Carrera por la Vida va mucho más allá de lo deportivo. Es una fiesta familiar, una celebración de la vida y de la superación del cáncer de mama, pero también una plataforma para reivindicar las necesidades y demandas de quienes enfrentan esta enfermedad. La «marea rosa» que cada año inunda las calles de Tenerife Sur tiene un impacto profundo en la sociedad canaria, creando conciencia y transmitiendo un mensaje de esperanza.

Ampliar La Fundación trabaja para mejorar la vida de las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias.

La presidenta de la Fundación, Brigitte Gypen, explica que en esta edición las camisetas serán de color rosa y «simbolizan nuestro compromiso con la salud de la mujer. Queremos recordar a todas las participantes que una autoexploración al mes y una mamografía anual pueden marcar la diferencia. Caminamos juntos por la vida, porque cada paso importa».

Con el apoyo de Binter, la Carrera por la Vida sigue creciendo y marcando la diferencia en la vida de miles de personas afectadas por el cáncer de mama. Esta colaboración no solo ha permitido la realización de eventos anuales, sino que ha ampliado la capacidad de la Fundación para llegar a más personas, financiar la investigación y seguir apoyando la prevención y el tratamiento de esta enfermedad.

Con el apoyo de Binter, la Carrera por la Vida sigue creciendo

El próximo 1 de diciembre, Tenerife Sur se convertirá una vez más en el escenario de esta gran fiesta solidaria. Una cita en la que cada paso cuenta, porque detrás de cada uno de ellos está la esperanza de un futuro mejor para quienes luchan contra el cáncer de mama.