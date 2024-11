«La familia y los amigos hallamos el cuerpo de mi marido»

Manuel García Pedralba Lunes, 4 de noviembre 2024, 02:05 | Actualizado 06:02h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Encoge el corazón la entereza del ser humano en las peores circunstancias. Ruth Rodríguez ha vivido una de las cientos de trágicas historias que se desperdigan por la provincia de Valencia tras el terrible paso de una DANA que ha causado una inmensa tragedia. El sábado encontró entre los restos de su vivienda en Pedralba el cuerpo de Francisco Quesada, de 44 años.

Pero la tragedia propia de este hecho se unen las circunstancias especiales y emotivas. Fueron la propia Ruth, su familia y sus amigos los que tuvieron que desescombrar la casa para confirmar lo que ya se temían desde la tarde. La mujer denuncia que no recibieron el apoyo «de ningún servicio especial, sino que lo localizamos nosotros mismos, apartando escombros y lodo en mi casa. Igual que el coche, que apareció una hora antes. Lo encontramos y accedimos los primeros metiéndonos en el río para asegurarnos de que él no estaba dentro».

Esta vecina no alberga dudas. «Tienen que depurarse responsabilidades. Estoy segura de que se podrían haber evitado muchas muertes. Daños materiales no, pero sí muchas muertes». Recuerda que el martes pasado a primera hora de la tarde Francisco le envió algunos vídeos de la crecida del río: «Yo le dije que fuera con cuidado», relata. «Me dijo que no me preocupara, pero a las siete de la tarde su móvil ya estaba fuera de servicio», añade. Y fueron pasando los días sin respuestas. Además del cuerpo del cuerpo sin vida de Francisco, el sábado por la tarde también se confirmó la muerte de un matrimonio de nacionalidad inglesa de avanzada edad que vivía en un chalé.

Casi todo el municipio ha recuperado la electricidad, pero sigue sin cobertura telefónica y el agua, no potable, les llega gracias a la comunidad de regantes

La jornada dominical amaneció en Pedralba con una nueva batida para tratar de dar con las personas que continúan desaparecidas cinco días después del paso arrasador del agua. Andoni León, alcalde del municipio, explicó que en los próximos días les espera una ardua tarea de limpieza, al tiempo que se van reabriendo los accesos para proporcionar agua potable y alimentos a los núcleos más apartados. La recuperación de la cobertura telefónica es otro pequeño paso adelante. El suministro eléctrico se ha restablecido en casi toda la localidad y a través de la comunidad de regantes pueden tener agua no potable después de que el temporal se llevara la tubería por delante.

«Sin ninguna ayuda

«No hemos recibido ninguna ayuda», se lamentaba por la mañana la máxima autoridad municipal. El regidor explicaba que todas las medidas emprendidas habían sido a iniciativa de concejales y vecinos. Este domingo, finalmente, les facilitaron un dron con el que realizaron varias pasadas en busca de víctimas, «pero no es suficiente». No fue hasta horas después cuando llegaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en la búsqueda.

Las historias estremecedoras son un goteo constante. Y cuesta mucho no conmoverse cuando el familiar de un desaparecido envía a la redacción del periódico el mensaje que uno no quisiera escribir ni el otro leer. «Ya han encontrado el cuerpo de mi hijo», confirmaba Marga. Su hijo, Jorge Díaz, de 42 años, casado y con dos hijos, trabajaba en una oficina de la ciudad de Sagunto. Al acabar su jornada laboral en la capital del Camp de Morvedre llamó a su madre y le dijo que regresaba a casa, ubicada en Godelleta, una de las poblaciones que se vio más afectada por las lluvias, con precipitaciones de absoluto récord. La espera ha concluido de la peor manera posible.