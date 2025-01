Estrasburgo reprocha a Francia que condenase a una mujer que no quiso tener sexo con su esposo El Tribunal de Derechos Humanos invalida una decisión de la justicia francesa que responsabilizó a una señora de su divorcio por no querer acostarse con su marido

Enric Bonet Jueves, 23 de enero 2025, 23:41

Es una decisión que puede representar un antes y un después a nivel jurídico en la vida conyugal. No se puede culpar a una mujer de su divorcio por no mantener relaciones sexuales con su marido, según una decisión anunciada este jueves por el Tribunal ... Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta corte, con sede en Estrasburgo, se ha pronunciado sobre el caso de una francesa, de 69 años, a la que la justicia de su país la había considerado como «única responsable» de su separación por no querer acostarse con su entonces marido. Después de que ella recorriera esa decisión, el TEDH le ha dado la razón.

«Cualquier acto sexual no consentido es constitutivo de una forma de violencia sexual», asegura la corte en su sentencia. El TEDH, según el fallo, «no puede admitir» como lo hizo la justicia francesa «que el consentimiento del matrimonio conlleva el consentimiento en futuras relaciones sexuales». Lilia Mhissen, abogada de la mujer afectada —ha preferido conservar su anonimato—, ha destacado que esta decisión «supondrá un antes y un después en la lucha de los derechos de las mujeres en Francia». Después de que ella pidiera el divorcio en 2012, el Tribunal de Versalles (en el oeste de la periferia de París) le dio la razón seis años después y consideró que no se la podía considerar como única responsable legal de esa separación. En concreto, estipuló que los problemas de salud de esa mujer justificaban la ausencia de relaciones sexuales en esa pareja. La Corte de Apelación de Versalles modificó, sin embargo, esa sentencia en 2021. En un polémico fallo aseguró que la cónyuge tenía la «culpa» de ese divorcio y era «la única responsable legal». ¿El motivo de ello? Su negativa a mantener «relaciones íntimas con su marido». «Indigna de una sociedad civilizada» Tras esa sentencia, que ya había generado polémica en ese momento en Francia, la afectada presentó un recurso con la ayuda de la Fundación de las Mujeres y del Colectivo Feminista contra la Violación. «Me era imposible conformarme con esa decisión», afirmó este jueves, en declaraciones citadas en un comunicado. «La decisión del Tribunal de Apelación» de Versalles «resultó indigna de una sociedad civilizada, ya que me negó el derecho de no consentir y decidir sobre mi propio cuerpo. Y dio a mi marido y a todos los maridos un derecho de imponer su voluntad», añadió. El anuncio de este fallo se produce en un momento de creciente debate en Francia sobre el consentimiento de las mujeres. Esta cuestión se vio alimentada por el juicio del caso de Gisèle Pelicot, la jubilada francesa violada por más de 80 hombres durante casi una década a instancias de su marido Dominique que la drogaba y adormecía. Aunque el anterior Gobierno francés se pronunció en el otoño a favor de introducir el consentimiento en la legislación, el flamante primer ministro, François Bayrou, no lo mencionó en su discurso de política general de la semana pasada. En el caso del fallo de este jueves, podría afectar las decisiones que tomarán a partir de ahora los jueces en casos de violencia machista. «El matrimonio no puede ser sinónimo de servidumbre sexual. Esta decisión resulta fundamental, dado que una de cada dos violaciones es cometida por el marido o el novio», destacó Delphine Zoughebi, una de las abogadas de la querellante.

