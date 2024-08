La ULPGC tiene vacantes de primer curso en 27 grados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 30 de agosto 2024, 14:19 | Actualizado 14:43h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) tiene vacantes de primer curso en 27 grados, entre ellas nueve ingenierías y tres dobles grados.

El centro académico informa en un comunicado que las personas que realizaron la preinscripción ordinaria y deseen adaptarse a la oferta de plazas libres deberán remitir del 2 al 4 de septiembre el formulario disponible en la web www.ulpgc.es/acceso/preinscripcion1 a la dirección de correo electrónico contactopau@ulpgc.es, solicitando hasta un máximo de cuatro titulaciones. Tanto para el alumnado de la fase ordinaria como para los que realizaron la preinscripción fuera de plazo, el miércoles 5 de septiembre se publicará la asignación de plazas, que contará con un plazo de matrícula del 5 al 10 de septiembre. El alumnado universitario de continuidad, es decir de segundo curso en adelante, de titulaciones de Grado y Máster podrán formalizar su matrícula hasta el 10 de septiembre.

Los grados con plazas vacantes de primer curso son Administración y Dirección de Empresas; Derecho; Economía; Geografía y Ordenación del Territorio; Relaciones Laborales y Recursos Humanos (presencial y no presencial); Seguridad y Control de Riesgos (no Presencial); Trabajo Social (No Presencial); Turismo (también en Lanzarote); Historia; Lengua Española y Literaturas Hispánicas; Lenguas Modernas; Arquitectura; o Ciencias del Mar.

Las ingenierías con vacantes son Ingeniería Civil, Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática, Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Organización Industrial, Tecnología Naval, Tecnologías de la Telecomunicación, Ingeniería Química y la de Química Industrial.

Los dobles grados con vacantes son Inglés-Alemán y Turismo; Ingeniería en Organización Industrial y en Administración; y Dirección de Empresas y Administración y Dirección de Empresas y en Turismo.

La ULPGC informa de que aún hay diez estudios de grado donde aún quedan plazas por asignar a estudiantes en lista de espera que se preinscribieron en el período ordinario. «Durante las restantes asignaciones de plazas aún abiertas, entre el 5 de septiembre y el 15 de octubre, existe la posibilidad de que, en algunos de estos grados, los estudiantes inscritos en plazo extraordinario puedan optar a una plaza», destaca el centro académico.

Estas titulaciones son: Educación Primaria (no presencial); Trabajo Social; Traducción e Interpretación Inglés-Alemán; Traducción e Interpretación: Inglés-Francés; Ciencia e Ingeniería de Datos, Ingeniería Biomédica; Ingeniería Informática; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Física y Matemática; y el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho.