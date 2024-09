Los sindicatos docentes se plantan ante Educación por la FP Dual

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de septiembre 2024, 12:28 | Actualizado 12:58h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Los sindicatos docentes se plantaron este viernes en la dos sedes capitalinas de la Consejería de Educación en las islas para protestar por la forma en la que se está implantando la Formación Profesional Dual en Canarias. ANPE, Insucan, CCOO, STEC, UGT y USPS denuncian la falta de presupuesto y de profesorado para que el nuevo modelo funcione y mantenga la calidad de la enseñanza.

Faltan entre 200 y 300 docentes en FP

«Se han quitado los horarios ponderados y hemos visto recortado el docente. El profesorado no puede hacer sus funciones de búsqueda de empresas, ir a las empresas... Se queja de que no puede realizar sus funciones en los centros como debiera». Estiman que faltan entre «200 y 300» docentes para mantener la calidad de la enseñanza y que las nuevas funciones que recaen en el profesorado no signifiquen más horas de trabajo.

«Exigimos soluciones a la situación de malestar que se vive ante un hecho importante, la implantación de la Formación Profesional Dual en Canarias, que viene generando un profundo malestar en los centros educativos que imparten este tipo de formación», afirman en el comunicado conjunto de los seis sindicatos docentes.

Dos modelos de FP en los centros

Este año conviven en los centros la nueva FP Dual y la antigua FP, la llamada FCT, en los segundos cursos, lo que a juicio de las centrales sindicales «ha sobrecargado al profesorado de FP». En ese sentido piden que se aumente la plantilla.

Además, en la planificación de este curso «se observa una importante reducción de las horas lectivas dedicadas a la formación en centros de trabajo (FCT) del 1º y 2º trimestre, a las coordinaciones de la DUAL, a las jefaturas de departamento, a los proyectos de innovación…, que obliga al profesorado a asumir esas funciones fuera de su horario laboral. Esto va en detrimento de la calidad de la FP en nuestra tierra e implica la necesidad de contratar un mayor número de profesionales».

«El profesorado no va a aceptar horarios irreales, que no se pueden llevar a cabo por falta de tiempo suficiente para desarrollarlos», afirman.

En la última mesa técnica la Consejería de Educación admitió algunos fallos en los horarios pero los limitó a ciertos «centros» en los que convivían la FP Dual con proyectos piloto que afrontan su segundo año, por lo que se iba a hacer «cirugía» para modificar ahí los horarios.

Para los sindicatos esto no es suficiente y ya han planteado medidas «de presión» como «los miércoles de lucha» en los que se invita al profesorado a concentrarse en los recreos o a la entrada o salida del puesto de trabajo. Medidas que mantendrán «hasta que la situación no se revierta».

Nueva reunión: «Exigimos soluciones»

El próximo lunes 30 de septiembre habrá una nueva reunión de la mesa técnica en la que esperan avanzar y de ello depende la manifestación que se prepara para octubre. Incluso han planteado a las familias profesionales la posibilidad de no participar durante este curso en las Skills.

«Exigimos que la Consejería de Educación traiga soluciones a lo que se le plantea desde el colectivo docente de FP y las organizaciones sindicales, pues hasta el momento solo nos hemos encontrado con evasivas. Que dentro del ámbito de negociación que le planteamos desde los sindicatos, se den pasos en pos de zanjar esta situación, para poder construir una formación profesional dual fuerte y de calidad en Canarias».

Poli Suárez emplaza a los dindicatos a mantener «el diálogo»

Por su parte el consejero de Educación, Poli Suárez, dijo que la situación que exponen los sindicatos de falta de docentes «no es real». De hecho dijo, desde la Consejería han «incrementado el número de grupos, hay 63 nuevos, y contamos con la llegada de 120 nuevos docentes a la FP»

«Yo lo que le pido a los centros educativos es que confíen y tengan paciencia. A lo largo de estos meses hemos tenido reuniones, hemos corregido algunas deficiencias que nos han transmitido y hemos mejorado. Vamos a seguir apostando por la FP», afirmó el consejero.

Suárez añadió que «los conflictos no se solucionan con amenazas sino con diálogo, y es lo que estamos haciendo». Y se refirió a la reunión que tendrán el lunes. «Vamos a poner nuevas propuestas sobre la mesa para corregir esos errores que se han detectado, que son errores reales. Emplazo a los representantes sindicales a que sigamos con la mano tendida y practiquemos lo mejor que hay, el diálogo».