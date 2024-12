Serra: «Muy probablemente no sería rector si Tavío hubiera cerrado el acuerdo con el otro candidato»

Teresa Artiles Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 18 de diciembre 2024, 19:56 | Actualizado 20:34h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El día después de su ajustada victoria en las elecciones al Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem (Barcelona, 1959) admite en esta entrevista que en su reelección ha sido determinante el acuerdo cerrado la semana anterior con María del Mar Tavío, la candidata que se quedó fuera de la disputa tras la primera vuelta.

«Nuestra candidatura ha sido ejemplar, incluso para llegar a compromisos y cambiar de opinión para llegar a un acuerdo», asegura el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.

- El resultado de las elecciones al Rectorado ha sido muy ajustado y ha ganado con el 51% de los votos ponderados frente al 49% de Gregorio Rodríguez. ¿Es reflejo de la división de la comunidad universitaria?

-No, en absoluto, porque la lectura de los resultados permite apreciar un apoyo a mi candidatura muy importante de casi el 60% del personal docente e investigador, que ha apoyado el trabajo de estos últimos cuatro años de forma fehaciente.

Derrota entre el alumnado «Hemos hecho muchas cosas por los estudiantes, pero se ha usado un mensaje negativista en las redes sociales»

-¿Hasta qué punto cree que en su triunfo ha sido determinante su acuerdo con María del Mar Tavío, la candidata con la que más se enfrentó en la primera parte de las elecciones?

-A María del Mar Tavío la conozco desde hace muchos años y hemos tenido siempre una relación muy cordial. Las desavenencias que se produjeron como consecuencia de algunas decisiones en relación con las plazas de nuevo acceso a Medicina habían causado un cierto desapego entre ambos, pero era evidente que esto tarde o temprano se iba a solucionar. Pero, evidentemente, si en lugar de establecer el acuerdo conmigo lo hubiera establecido con el otro candidato, muy probablemente yo no hubiera sido elegido rector.

-En este acuerdo con la decana de Ciencias de la Salud se incluye reducir la oferta de plazas en Medicina, el grado más demandado en la ULPGC y que además ya ofertan dos universidades privadas de Gran Canaria. ¿Cómo puede explicar a la sociedad esto?

-En mi primer discurso de apertura de curso hice una crítica acérrima contra la aprobación del grado de Medicina en una universidad privada. En aquel momento no recibí el apoyo de la comunidad, de nuestra facultad, para emprender acciones más intensas. Y el grado se aprobó por la vía de urgencia. Y ahora se ha aprobado en otra universidad privada. Estamos hablando de 100 plazas más para la isla. Con las 150 que tenemos nosotros, estamos hablando de 250 plazas de Medicina cada año en la provincia de Las Palmas o en la isla de Gran Canaria. El sistema sanitario público de nuestra provincia necesita aproximadamente unos 210 o 215 residentes cada año, y actualmente estamos produciendo 250 médicos.

El verifica, lo que indican las características del grado, actualmente indica que los estudiantes de nuevo ingreso son 150. El acuerdo es que si la facultad verifica 135 y pasa los acuerdos correspondientes en la Junta de Centro y el Consejo de Gobierno, es autónoma para poderlo hacer. Las universidades públicas no están organizadas para que el rector decida determinadas cosas, sino que tiene que ser por consenso de las propias facultades.

-Ha obtenido el apoyo mayoritario del profesorado, pero entre el alumnado ha perdido con claridad.

-Efectivamente, pero analizando es en tres o cuatro centros donde ha sucedido esto, y por tanto ha habido una movilización importante, y no ha sido por azar. En la universidad no estábamos acostumbrados a mover de esta forma tantos estudiantes, y cómo se ha hecho. Y, además, curiosamente, en muchos casos son estudiantes de primer año, chicos que llevan tres meses aquí y no sé hasta qué punto pueden tener una opinión tan clara sobre qué es lo que necesita la universidad o qué es lo que a esta universidad le falta.

Y creo que es una reflexión también que nos debemos plantear un poco, porque el estudiante maduro, el que participa en consejos de estudiantes, al que está en delegaciones, los hemos tratado y hemos trabajado con ellos y están contentos. Hemos llevado a cabo progresos muy importantes en la universidad, como el cambio en las normas de progreso y permanencia que reclamaban históricamente, o el derecho al paro académico, créditos transversales... Hemos hecho muchas cosas por los estudiantes, muchísimas, pero esto no se ha querido vender por la oposición. Se ha usado un mensaje negativista en redes sociales. Y esto es peligroso porque es un lenguaje populista que no se sustenta con la verdad.

Ampliar

-Vuelve a hablar de desinformación. ¿Cree que en esta campaña se ha estado a la altura de lo que se le presupone a una institución como la universidad?

-Mi candidatura por supuesto que sí. Además con una integridad extraordinaria, sin pasar absolutamente ninguna línea roja. Y esto significa, entre otras cosas, no utilizar información que pueda ser ni exacta ni verdad para perjudicar a los adversarios. Nunca lo hemos hecho. Yo creo que nuestra candidatura ha sido ejemplar, incluso para llegar a compromisos y a negociar. Y a cambiar de opinión para llegar a un acuerdo. Y esto lo hemos hecho con la candidata Tavío, pero también con los sindicatos, con los estamentos, con el PDI, con el personal laboral, con todos. Y hemos llegado a acuerdos. Un carácter que te lleve a dar un portazo e irte de una reunión no conviene a la universidad, o que presione a los votantes.

-En este último mandato, sin elecciones en el futuro, ¿se siente con las manos más libres para hacer lo que cree que debe hacer?

-Muchísimo más.

- ¿Para hacer y cambiar qué?

- Muchas de las cosas que ya hemos ido cambiado, que a lo mejor no hemos sabido comunicar, pero había muchas cosas por hacer, muchos reglamentos que aprobar, la renovación de plantilla, su estabilización y promoción, grados nuevos, cerrar algunos másteres que no tenían estudiantes y que nos han costado el castigo de votos en alguna escuela. Hemos cambiado la forma de gobernar. Hemos puesto transparencia en una institución que no la tenía. Estamos actuando sobre los campus, mejorando la sostenibilidad. Hemos mejorado la convivencia, mejorado la igualdad, la necesidad de ser una institución que vele por la inclusión, por la diversidad. Lo hemos hecho de una forma clara y definitiva y lo seguiremos haciendo.

Futuro «A la sociedad canaria le pediría que nos mime y defienda ante posibles recortes»

- ¿Qué mensaje le trasladaría a la sociedad canaria?

-Que cada euro que se invierte de sus impuestos en nuestra universidad se multiplica por cinco en el PIB regional. Le diría que somos una inversión y que nos cuide, que nos mime, que nos defienda ante posibles recortes. Pienso que somos una institución que está sirviendo a la sociedad y que en los últimos cuatro años se ha abierto como nunca a la sociedad.

-Tras su victoria avisó de que venían momentos duros para la universidad. ¿Qué espera usted en el horizonte a corto plazo?

-Ahora tenemos que solucionar el presupuesto de 2025 y hay una partida en la sección 19 que parece que nos va a ayudar un poco, de un millón de euros en cada universidad. Y en el Consejo de Gobierno posiblemente se aprueben otros dos millones más por cada universidad. Esto nos permite por lo menos poder realizar un presupuesto similar al que hemos tenido en 2024. Vamos a seguir progresando, no tengo ninguna duda, pero la clave está en el contrato de programa, en el plan plurianual de financiación.

- ¿Las universidades presentarán el suyo propio al Gobierno?

-Efectivamente. Arturo Melián será el director del contrato programa con la misión de desarrollarlo junto con un experto de la Universidad de La Laguna. No un experto de Zaragoza o de Barcelona que venga aquí. Vamos a trabajarlo para y con el Gobierno, de forma que seamos capaces de construir un modelo que se ate a nuestra idiosincrasia. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir.

- ¿Se pone fecha?

- Deberíamos cerrarlo en 2025.