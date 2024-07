Segunda oportunidad en la ULPGC para Geomática, que será el primer grado dual

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de julio 2024, 18:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La baja demanda por parte del estudiantado llevó a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a «suspender» el grado de Ingeniería Geomática hace dos años. Ahora la universidad la retoma convirtiéndola en su primer grado dual a partir del curso 2025-26. En ese momento se abrirá de nuevo la matriculación para primero de la carrera y también para segundo, dado que las asignaturas de esos primeros cursos son comunes al grado de Ingeniería Civil.

«La falta de alumnado en las ingenierías en un problema que ocurre también en la península. Es una tendencia generalizada y no solo en Geomática, sino en Arquitectura y el resto de las ingenierías», asegura Salvador Armas, representante en las islas del Colegio de Ingeniería Geomática y Topográfica. «Ahora la tendencia son las ciencias de la salud, pero es una pena porque las ingenierías tienen una alta demanda» de personal, explica.

En esa falta de vocaciones coincide Pilar Romero, docente e ingeniera de la ULPGC y una de las personas que se ha encargado de modificar el grado de Geomática. En los primeros cursos, señala, «matemáticas, física y dibujo les impone y lo dejan». De hecho, añade la profesora de la ULPGC, «el pasado curso en la Escuela de Ingeniería se organizó un curso de matemáticas y hubo mucho estudiantado interesado subir su nivel. Realmente es una necesidad porque se requiere una base importante». Por eso, continúa, «hay que animarles [al alumnado] con que en cuarto van a estar trabajando en las empresas. Que van a hacer cartografía en el Registro de la Propiedad».

Pilar Romero adelanta que la ULPGC ya tiene firmados convenios con el Registro de la Propiedad de Las Palmas, con la empresa pública Grafcan y con la empresa privada Aerolaser, «que la fundó un ingeniero formado en la ULPGC y que es referencia en España y a nivel internacional», apunta. Aunque de aquí a que se imparta esta formación, en el cuarto curso, van a seguir conveniando con más entidades como las empresas de la construcción.

15 estudiantes serán los que accedan a esta formación dual. «Una formación directa en empresas mientras recibe remuneración salarial», explica la ULPGC en una nota de prensa.

Las ingenierías son carreras de alta demanda, coinciden Pilar Romero y Salvador Armas. «Las ofertas llegan a la universidad de forma exagerada. Llegan ofertas continuamente para trabajar aquí, en la península e incluso fuera, hay ofertas internacionales», dice Pilar Romero.

En opinión de Armas otra de las causas que dificulta la atracción del alumnado a estas carreras es que se «conocen poco». Armas habla no solo de la topografía, sino de especialidades que van desde la cartografía a la Geodesia, la Fotogrametría o la Geoinformación... «Sobre todo no se conoce la transversalidad que tiene. Cuando yo entré en la carrera solo se utilizaba un topógrafo y he terminado trabajando en el sector de la propiedad», explica.