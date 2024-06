El profesorado de FP se solivianta por la reducción del 9,5% de los grupos para el curso que viene

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El primer listado provisional de los ciclos y grupos de Formación Profesional (FP) en los centros ha soliviantado a buena parte del profesorado. Educación ha recortado el 9,5% de los grupos para el curso que viene, explica el viceconsejero de Formación Profesional, Francisco Machado, al tiempo que pide «tranquilidad e ilusión por la nueva FP que viene para mejorar el sistema educativo».

Este martes los centros educativos recibieron este primer listado de grupos y su sorpresa fue ver cómo algunos de ellos no estaban autorizados. En concreto menos del 10% de una oferta de más de 2.500, según Machado. Ante la preocupación de los docentes los sindicatos se han puesto a recabar datos. «No hay que causar alarma», señaló ayer el presidente de ANPE, que fue una de las primeras centrales en lanzar un cuestionario a su militancia para entender qué estaba pasando.

CLAVES DE LA POLÉMICA Profesorado La plantilla docente cree que al eliminar ciclos o grupos prescindirán de sus servicios.

Información Los sindicatos docentes han lanzado cuestionarios para recabar datos al tiempo que huyen de la «alarma».

Nueva ley Hasta ahora no se hacía el cribado en el primer listado. Educación dice que es para planificar mejor.

Más ciclos Aunque se eliminen algunos grupos, van a entrar nuevos, señala el viceconsejero de FP, Francisco Machado.

José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias también recuerda que este listado es «provisional» y que, aunque todos los años se suprimen grupos, lo que le ha llamado la atención es que esta vez «son tantos ciclos en tantos centros».

Desde el STEC Gerardo Rodríguez, uno de sus portavoces, habla de la «incertidumbres» entre el profesorado al suprimir grupos. «La alarma es generalizada», señala.

El viceconsejero de Formación Profesional reconoce que tal vez haya habido una mala comunicación. Pero pide «tranquilidad» al tiempo que insiste en que Educación va a mantener la plantilla docente.

«Estamos hablando de planificación, es decir, es un proceso. Y estamos tratando de ser rigurosos y adaptar la oferta a la demanda y tener margen de maniobra para implantar nuevos ciclos y modalidades. Los ciclos formativos son solo uno de los cinco grados que se pueden impartir en FP. Todavía faltan cuatro grados más que se van a ir desplegando en cada uno de los centros. El próximo curso en todos los centros tendremos al menos tres de los cinco, el B (certificado de competencia), el C (certificado profesional) y el D (ciclos formativos), y en algunos el E (curso de especialización)», señaló Machado.

Además, dijo, «comprendo el revuelo y asumo mi responsabilidad en la parte de comunicación», pero «que el profesorado esté tranquilo. En ningún caso habrá pérdida de puestos de trabajo», insistió.

El viceconsejero explicó en el julio del pasado año se encontraron grupos «que apenas tenían alumnos» y que no podían «eliminar», por lo que este año han «planificado mejor». El alumnado escoge cinco opciones y «tenemos que dar respuesta al menos en su mayoría a la primera referencia». Además, ahora se está realizando el análisis de los grupos que se pueden quedar «porque una isla no capitalina o un municipio muy aislado no es lo mismo». De manera general se ha puesto «la mitad de la ratio oficial» para aprobar grupos.

Machado abundó en la necesidad de «trasmitir un mensaje de tranquilidad porque nada tiene ver la planificación con la plantilla». Y recordó que «un cambio tan importante como demanda nueva ley de FP no se puede hacer sin dar estabilidad a los docentes». Ya se ha logrado, dijo, «eliminar la ponderación y «el otro objetivo es el de mantener las plantillas con independencia ciclos formativos que tengamos». Porque, insistió, con esas plantillas y menos ciclos les dará la oportunidad de ofertar otros grados que permite la entrada en vigor de la nueva ley.