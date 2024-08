Poli Suárez: «Pelearé por un proceso de estabilización docente sin los errores del primero»

Teresa Artiles Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 1 de septiembre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Poli Suárez (Moya, 1974) sostiene que «este es su curso», cuando realmente se empezará a ver su «impronta» y el de su equipo al frente de la educación canaria tras un año de continuas reuniones en colegios e institutos que le han servido para conocer su realidad.

El dirigente del PP asegura que con los hechos «se ha desmontado el discurso obsoleto» de quienes veían su llegada al cargo como una apuesta por la educación privada.

- Este es el primer curso planificado y organizado por su equipo. ¿Todo preparado para el regreso a las aulas?

-Espero que sí. Llevamos unos meses de trabajo intenso para que a partir del 9 de septiembre en la mayoría de las islas, el 10 en Gran Canaria, el curso empiece con normalidad. Todos los departamentos de la consejería están volcados en preparar el nuevo curso.

-¿Qué novedades destaca?

-La puesta en marcha de la nueva Formación Profesional, la apertura de nuevos centros educativos y que ya dejamos la impronta de este equipo que está al frente de la consejería desde julio de 2023. Es nuestro curso, ahora es cuando tenemos que realmente demostrar todo el trabajo que hemos venido haciendo en este último año.

Yo creo que vamos a dar respuesta a las demandas que nos han hecho desde toda la comunidad educativa, propuestas que hemos ido recopilando en todas las reuniones que hemos mantenido a lo largo de este año. Para mí era muy importante esa escucha, ese diálogo permanente con la comunidad educativa. Nos hemos reunido con los directores y directoras de todos los centros educativos de Canarias.

- ¿Presume de eso?

- Sí, porque además de esas reuniones, casi 200 visitas a centros, hemos podido comprobar la realidad de la educación en Canarias, las necesidades que tiene el personal docente, los equipos directivos, el personal socioeducativo... Pero hay algo que es justo destacar, el trabajo de los profesionales de la Consejería. Gracias a ellos se pueden hacer muchas cosas.

-El profesorado vuelve a los centros este lunes. ¿La subida de la plantilla se mantiene en 250 docentes?

-La plantilla se va a incrementar para la bajada de ratios y también para la docencia compartida, pero también destaco las sustituciones, y en el curso pasado hubo más de 2.000. Eso significa que estamos dando una respuesta a los centros educativos y al alumnado. El objetivo es seguir incrementando el número de docentes con la puesta en marcha de nuevas aulas de 2 a 3 años, con la nueva FP. Yo creo el incremento de la plantilla será superior a esos 250 docentes.

- ¿Asume, como señalan los sindicatos docentes, que esa subida no es suficiente para abordar los retos de la educación canaria, como bajar las ratios?

- Sí, sin lugar a dudas. Estoy más que comprometido con la educación canaria, sé la realidad, pero en un año no puedo solucionar todo lo que nos hemos encontrado aquí. Tenemos que seguir bajando ratios, con lo cual eso producirá un aumento de plantilla. Tenemos que seguir poniendo en marcha nuevas aulas de dos y tres años. Me gustaría que se me diese una oportunidad y que se valorara el trabajo cuando finalice la legislatura. Las ratios han bajado, aunque el compromiso de legislatura es seguir bajándolas.

-Más del 30% del profesorado es interino. ¿Es una cifra asumible?

-No. Además ya Europa nos ha dicho que no y el propio Gobierno central también.

-Usted apuesta por un segundo proceso de estabilización.

-Nosotros hemos ido al Ministerio de Educación para que nos autoricen un segundo proceso de estabilización, con más de 2.000 plazas, que no puede tener los errores que se cometieron en el primero. Se nos debe permitir recoger en la valoración de los aspirantes o bien contenido canario o bien temas relacionados con la historia, la cultura o, en definitiva, con nuestra idiosincrasia. Eso lo vamos a pelear.

El primer proceso de estabilización debe cerrarse el 31 de diciembre de 2024 y a partir de ahí podremos hablar con el Ministerio de Función Pública para ver si se nos autoriza ese segundo proceso para intentar alcanzar los objetivos que nos marca Europa, bajar la temporalidad al 8%.

-¿Conviviría con la oferta de plazas en oposiciones ordinarias?

-Sí. Vamos a seguir sacando plazas. Es el compromiso y estamos obligados. Los procesos de oposiciones van a seguir llevándose a cabo sin obviar nunca ese segundo proceso de estabilización para el profesorado interino. Tienen que ir de la mano.

-Los docentes que logren la plaza por el concurso de méritos, de momento el 53% de fuera de Canarias, se incorporarán el próximo curso. ¿Trabaja en fórmulas para blindar al profesorado interino canario?

-Esa cifra de 2.000 docentes de fuera de Canarias no es la definitiva. Estamos en ese proceso de reclamaciones y espero que baje mucho. Si se nos autorizara ese segundo proceso de estabilización sin saltarnos lógicamente la norma, porque lo que no voy a hacer es prevaricar, vamos a luchar para que el profesorado interino canario tenga una solución, pero entran en juego dos ministerios, Educación y sobre todo Función Pública.

Poli Suárez, durante la entrevista. Cober

-¿Puede adelantar un avance en la matrícula del curso?

- Más o menos permanece igual que el curso pasado. Es verdad que hay algunos sitios donde la matrícula baja por esa falta de población, pero lo compensa la llegada también de gente de otras comunidades autónomas, como estamos viendo sobre todo en las zonas sures de Tenerife o de Gran Canaria y en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

- ¿Esperan un récord de alumnado en FP?

- Habrá más de 40.000 alumnos en Formación Profesional cuando termine el periodo extraordinario de matriculación y 20.000 harán las prácticas de la modalidad dual, por los 5.000 del curso pasado.

- ¿Habrá recorte de ciclos?

- Esa polémica está zanjada. Todo pasó porque ese número inicial partía siguiendo solo lo que el alumnado había puesto de primera opción. Analizando todos los datos, hemos conseguido salvar muchos ciclos y al final el resultado es que tenemos más grupos de FP, más grupos en Formación Profesional adaptada y por primera vez en Lanzarote y en Fuerteventura todos los IES cuentan con la FP Básica.

Estamos dando ese refuerzo y ese empuje necesario a la Formación Profesional en Canarias. Eso ha hecho también que se incremente el número de matriculados. Llevamos un año preparando el aterrizaje en la nueva Formación Profesional, de devolverle la importancia que tiene dentro del sistema educativo.

-En diez años ha aumentado un 500% del alumnado matriculado en la FP privada y hay voces que alertan de que se convierta en un negocio en detrimento de la oferta pública ¿Usted ve ese peligro?

-Tenemos que convivir, pero la apuesta por la FP pública en Canarias está demostrada. Hemos implantado para el próximo curso todas las familias profesionales que existen, hemos incrementado la oferta, la FP Básica está en todos los institutos de Lanzarote y Fuerteventura. Pero es verdad que allí donde no llega FP pública, ¿por qué no tirar también de la que llevan a cabo las empresas? El secreto del éxito de la Formación Profesional en el País Vasco y en otras comunidades autónomas es que va de la mano con las empresas. ¿Por qué no?

Tenemos que convivir, no podemos demonizar a aquellos que generan empleo. ¿Nosotros tenemos que seguir apostando por lo público? Por supuesto, pero sin hacerle ascos a la concertación, porque ellos llegan donde nosotros no podemos llegar. Y al final, si una familia quiere llevar a su hijo a un ciclo formativo en una empresa, está en su derecho. La obligación de la Consejería es llevar la oferta educativa a todos los centros educativos de Canarias. Esos pasos se están dando y eso es una apuesta por la FP pública.

- Incide mucho en su apuesta por la educación pública.

- Cuando llegué se me acusó de que venía a privatizar la educación y los hechos están ahí, ese discurso obsoleto se ha desmontado. A lo largo de mis responsabilidades públicas y políticas, he demostrado capacidad de gestión y ahí están los resultados. Insisto, lo público es muy importante que se potencie, pero no puede llegar a todos los sitios. Por cierto, el mayor concierto educativo que ha habido en Canarias es de la pasada legislatura, no estábamos nosotros.

-El plan para aumentar la oferta de 0 a 3 años en los colegios públicos se ha ralentizado al no abrir la mitad de las aulas aprobadas el curso pasado. ¿Qué previsión tiene para este año?

- El problema del pasado curso fue que se aprobaron 1.196 plazas y había una parte que no tenía ni siquiera sacada a licitación, o la del equipamiento, y se engañó a las familias que matricularon a sus hijos y las aulas no estaban. Nosotros hemos querido hacer una programación rigurosa, estudiando las necesidades de escolarización de cada zona. Y esa planificación la ha hecho personal técnico, el servicio de escolarización, no este consejero. En septiembre vamos a abrir esas 570 plazas, 464 de las aprobadas para el curso pasado y 106 nuevas. A lo largo del curso vamos a poner en marcha otras 870. Así que serán 1.400 nuevas plazas.

-¿Tiene planificado cuántas plazas públicas abrirán esta legislatura?

-Madrid nos marcó en su momento la cifra de 3.879. Nuestro compromiso es mejorar esa cifra y ya estamos en conversaciones con el ministerio para que nos dé más financiación.

-Esa cifra de 3.879 plazas era hasta el curso 2024-25 y la legislatura termina en 2027.

-Sí, pero la financiación está hasta ese año. Se trata de buscar los recursos para poner en marcha el mayor número de plazas públicas posible. Una cifra exacta no puedo decirla porque mentiría. ¿Vamos a poder llegar esta legislatura a todos los centros, que en todos los municipios esté implantado el primer ciclo de Infantil? Me gustaría, pero es imposible. En la siguiente legislatura hay que seguir creando plazas.

- ¿Mantienen las ayudas para familias que tengan sus hijos en escuelas infantiles privadas?

-Vamos a sacar el bono familia para que quienes tienen a sus hijos en escuelas municipales infantiles también puedan recibir una ayuda, porque en la crisis del curso pasado sólo la pudieron recibir las privadas. Ahora según un nivel de renta, estamos valoramos hasta los 24.000 o 30.000 euros, estamos estudiando crear ese bono para las familias con hijos en una escuela municipal infantil que tenga convenio con la Fecam o en una privada, mientras se siguen creando plazas públicas. Es un programa nuevo, financiar a las familias según la renta, copiar lo que está funcionando en otras comunidades autónomas adaptándolo a Canarias.¿Por qué no ayudar a las familias donde no hay oferta pública para que puedan llevar a sus hijos a una escuela infantil privada?

-¿De cuánto dinero habla?

-Destinaremos cinco millones al año, las ayudas que se dieron el curso pasado rondaron los 800.000 euros. Y aparte habrá una financiación extraordinaria de dos millones para las escuelas municipales infantiles para los gastos de funcionamiento. Y estas partidas se tendrán que ejecutar al completo sí o sí.

- ¿Se llegará por fin en 2025 al 5% del PIB de financiación que marca la Ley Canaria de Educación? Es una reivindicación clave de la comunidad educativa.

-La plataforma del 5%, el Consejo Escolar de Canarias o los sindicatos me han oído desde el primer momento que mi objetivo no solo es llegar al 5%, sino superarlo, pero tenemos una realidad económica. Y el plazo marcado por la ley no venció estando yo, lo hizo con anterioridad, y hay que decir que el presupuesto de Educación aumentó este año.

Para mí es importante llegar al 5%, y superarlo, pero también ejecutar, gestionar los recursos que tenemos. De aquí para atrás se ha tenido que devolver mucho dinero. Y está el ejemplo del Plan de Infraestructuras Educativas, con solo el 12,5% ejecutado. Vamos a gestionar, vamos a luchar por ese 5%, pero siendo realista, con la regla del gasto que nos está marcando Madrid, y ojalá me equivoque, no vamos a llegar al 5% en 2025. Sí puedo decir que no habrá recortes, no puedo permitir un céntimo menos en educación.