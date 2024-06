«Estamos e un momento clave para la FP en el archipiélago»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de junio 2024, 11:03 | Actualizado 11:18h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Nos encontramos en un momento clave para la FP en el archipiélago. El momento de diseñar la FP que necesita Canarias», dijo este lunes el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canaria, Poli Suárez, en el marco del foro 'Canarias ante la nueva FP' celebrado en la sede de CANARIAS7 y moderado por su director, Francisco Suárez Álamo.

Poli Suárez resaltó que el próximo curso, con la implementación de la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional que promueve el sistema único e integrado de FP se va hacia un modelo que une «competitividad, aprendizaje y talento» en una FP unificada «en un único modelo formativo para impulsar la FP dual que intensifica la formación práctica del alumnado en las empresas».

El consejero adelantó que en el nuevo curso se incorporarán a la FP dual 20.000 estudiantes en las islas, «el 50% de lo que ya existe. Esto quiere decir que es un modelo atractivo y que hay interés por la FP. Pero tenemos que seguir prestigiando la FP dándole la importancia que tiene y respondiendo a las necesidades del mercado laboral de nuestra tierra porque hasta ahora ha habido un divorcio».

Colaboración con las empresas

Suárez también hizo referencia a lo que llama la FP insularizada porque considera que la formación debe «atender a las necesidades y particularidades de cada isla» e, incluso, dentro de cada una de ellas también hay diferencias, explicó.

El responsable de FP en Canarias resaltó la importancia de la colaboración con el empresariado y pidió su implicación porque «Son ellos y ellas quienes mejor saben qué necesidades tienen en sus empresas.

Suárez se preguntó si la FP iba a seguir dándole la espalda a los puertos, al turismo, a la zona especial canaria, al sector audiovisual, al sector primario, o a la construcción... que son «los sectores más importantes por lo que tenemos que caminar» y recordó que el último mapa de la FP en Canarias era de 1996 con lo que estaba ya «obsoleto». Y también llamó la atención sobre la necesidad de orientar al alumnado porque sigue habiendo una fuerte diferencia de género según las familias profesionales renunciando muchas chicas a estudios que les garantizan la empleabilidad.

Proceso de formación continua

Por su parte Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, aseguró que su sector estaba implicado que la FP dual fuera un éxito. «Nos enfrentamos a un reto, nosotros solos no podemos, pero esto es un proyecto de colaboración público-privada para un cambio en la sociedad. Necesitamos jóvenes formados para que se puedan implicar en las empresas, personas formadas que se sigan formando porque hoy es un proceso de formación continua. La FP dual va a permitir acercar al alumno a la realidad y va a hacer que las empresas lo hagan mejor».

Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas pidió también resolver «el problema de fondo» y es que en al sector de la construcción, dijo, «se nos abandonó en el 2008. Se decidió que no era un sector de generaba empleo y se le expulsó de toda formación posible. Hay un déficit que alcanza a un 30% de la necesidad de mano de obra que no podemos cubrir. Eso está afectando a las empresas a un 10% de su licitaciones. No contamos con trabajadores. Hay 15.000 desempleados en el sector de la construcción y no cubrimos. Solo 1.000 de esas personas tienen una certificación profesional. Nosotros hemos formado a 15.000 personas, el 70% son ocupados, por qué hay un 30% que no, ¿qué otras cuestiones está interfiriendo?», se preguntó.

A su juicio hay una creencia de que el sector es «duro, pero nosotros estamos en proceso de digitalización digital. Estamos hablando de viviendas industrializadas».

Luchar contra el estigma de la FP

En el foro también intervino Agar García, directora del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Tony Gallardo, que fue instituto hasta 2022 aunque antes, desde el curso 2026-17, solo impartía FP. «Al principio teníamos guetos, alumnado canario por un lado y alumnado migrante por orto. Pero hemos logrado cambiar. Somos un centro donde quieren venir a estudiar». Con todo, reconoció, «sigue estando el estigma. Cuando te mandan a FP queda ese estigma. Nosotros lo hemos cambiado. Hemos trasformado la imagen de nuestro centro. Le hemos hecho un lavado de imagen para que cuando vengan se sientan adultos, mayores y en un ambiente digno».

Agar García también señaló que el cambio en FP está costando a parte del profesorado, especialmente a quienes llevan muchos años en la zona de confort. Y dijo que era normal porque todo cambio genera incertidumbre.

El consejero, por su parte, cree que quizás no están llegando a la mediana empresa, dadas las dificultades que a veces tienen los centros para conseguir las prácticas del alumnado, pero aseguró que seguiría «a pico y pala porque es una oportunidad de oro para poner en marcha esta nueva FP al modo canario y tenemos muchas bondades para conseguir que funcione».