La hoja de ruta para el profesorado en las candidaturas al Rectorado de la ULPGC

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 24 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Aunque en las elecciones al rectorado de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) elige al rector o rectora, las tres candidaturas que compiten en los comicios del próximo 5 de diciembre han presentado a su equipo completo. El del actual rector, Lluís Serra, cuenta para el Vicerrectorado de Profesorado con la catedrática Cecilia Dorado, que repetiría en el cargo reduciendo competencias. La del director del Instituto de Análisis y Aplicaciones Textuales (Iatext), Gregorio Rodríguez con el catedrático Anastasio Argüello, y la decana de Ciencias de la Salud, María del Mar Tavío, con la profesora y vicedecana de Veterinaria Pino Palacios.

Argüello destaca de su programa el Plan de Ordenación Docente, adelantar los procedimientos para promocionar y estabilizar al profesorado a tiempo parcial. Dorado culminar la adaptación a la LOSU, la estabilización del profesorado asociado y abordar el envejecimiento de la plantilla. Y Palacios la estabilización y la contratación de personal joven para sustituir las jubilaciones. Coinciden en reducir la carga administrativa del personal docente y en la importancia de la conciliación.

«Impartir todas las clases»

«Es necesario que el Plan de Ordenación Docente (POD) respete los plazos. No podemos llegar a julio con el POD abierto, muchas veces nos vamos a septiembre y no tenemos profesorado para impartir todas las clases y se tienen que impartir, es vital», dice Anastasio Argüello. El problema, apunta, tiene que ver con que debe ser «transparente y digitalizado. No puede ser que en unos departamentos se utilicen unas hojas de papel, en otras una app y en otras un Excel», lamenta. También cree que no es «lógico» que el profesorado esté esperando «más de un año» para promocionar. «Tenemos que trabajar con ofertas públicas de empleo cada tres o cuatro meses». Y cree urgente estabilizar a través de la figura del ayudante doctor «porque la universidad se tiene que renovar».

«Más eficientes en recursos personales»

Cecilia Dorado llama la atención sobre la dificultad de «planificar cuando los recursos son escasos» en referencia al POD. «Hemos negociado algunos ajustes en la asignación docente anual del personal docente e investigador y estamos preparados para afrontar la negociación de un nuevo reglamento de ordenación académica que, junto con los nuevos estatutos ordene y estructure todas las variables que influyen en dicha asignación que es una cuestión compleja en las universidades. Pretendemos abordar una legislatura nueva siendo más eficientes en cuanto a los recursos personales y que, junto a la previsión para hacer frente a las nuevas necesidades, proporcione estabilidad en el profesorado». También se ha creado una estructura de ordenación académica, explica. Preocupa, dice, «terminar de adaptar los cambios normativos exigidos por la LOSU», una adaptación que no ha sido fácil dice, por la falta de ficha económica y de concreción de la ley. De ejemplo señala que en la comisión de la Conferencia de rectores (CRUE) profesorado, han tenido «más de 30 reuniones desde abril de 2023 solo para aclarar el sentido y unificar los criterios de aplicación». No obstante, es necesario hacer un mapa de plantilla particular para cada uno de los 36 departamentos y más de 135 áreas de conocimiento en los que está estructurada la ULPGC. Esperamos abordar ese estudio tras la próxima convocatoria del programa Talento del Ministerio». Y habla del «envejecimiento de plantilla», aunque para abordar y planificar la plantilla es necesario contar con un nuevo contrato programa de financiación plurianual.

«Confianza en el equipo humano»

Pino Palacios, por su parte, cree que para mejorar en este área es necesario tener «confianza en el equipo humano». Alude a la «falta de convicción» que, a su juicio, «se recupera contratando gente joven que se vaya preparando poco a poco y que sustituya las jubilaciones para que no se descapitalice de capital humano la ULPGC». Se muestra también muy crítica con las «labores administrativas» que hace el personal docente y cree que hay que «establecer una carrera profesional bien definida», además de «estabilizar a todo ese personal» que ha estado impartiendo docencia e investigando en la ULPGC, no solo «por devolverles los que han hecho», sino porque hacen falta en la universidad. Y considera que hay que devolverle a los departamentos y facultades la capacidad de «autogestión» porque son más eficaces y de esa forma las sustituciones sería mucho más ágiles.

En resumen, dice Palacios, «construyendo excelencia, creando futuro y apostando por la ULPGC y su gente. Nosotros promovemos una universidad abierta, transparente, moderna y eficiente».

Conciliación

Conciliar aparece seis veces en el programa de Serra, 10 en el de Rodríguez y cinco en el de Tavío. «Hay que intentar que el horario del profesorado se ajuste lo más posible al horario de la vida personal. Si se racionaliza el tiempo de trabajo a través de ña digitalización vas a conseguir tiempo para la familia. Conciliar debe estar en el centro de esta propuesta», asegura Argüello.

Para Dorado se trata de un «derecho de todas las personas trabajadoras» y la ULPGC lo tiene «muy en cuenta» cumpliendo con la normativa existente, si bien llama la atención sobre la necesidad de regular en un reglamento propio las distintas situaciones y «mejorar el aplicativo existente».

Según Palacios, «las 37 horas y media no las cumple ningún profesor que publique», y no se le puede pedir a nadie «que renuncie vida privada», por eso cree que agilizar procedimientos es fundamental para lograr la conciliación.