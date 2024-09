Las familias del alumnado canario llevan 30 años «reclamando lo mismo»

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 14 de septiembre 2024, 16:20 | Actualizado 16:25h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las familias del alumnado canario celebraron este sábado la primera «apertura del curso escolar» recordando que llevan «reclamando lo mismo» desde hace tres décadas con lo que tienen la sensación de que en materia educativa «no se ha avanzado nada». Así lo manifestó la presidenta de la Federación Insular de Ampas 'Galdós', Marian Álvarez. «Las familias seguimos reclamando lo mismo que hace 30 años, lo que pone de manifiesto la desidia para con el sistema educativo en estas tres últimas décadas», aseguró.

En el acto, que tuvo lugar en el centro integrado de Formación Profesional Felo Monzón, en la capital grancanaria, Álvarez se refirió a demandas «históricas» de los padres y madres del alumnado del archipiélago. «No hay una participación real y efectiva de las familias, seguimos igual. Lo mismo ocurre con las infraestructuras educativas, hay centros que se caen abajo, centros que tienen que cerrar porque si hace mucho calor no se puede dar clase. Hay un retraso en la apertura de nuevos centros o infraestructuras ya programados o en marcha desde hace mucho tiempo. En Secundaria no tenemos comedores, la conciliación... Son reivindicaciones históricas de las familias y tenemos la sensación de que no hemos avanzado», reiteró la presidenta de la Federación 'Galdós'.

Álvarez dijo que aunque «ahora hay derechos que ya están reconocidos en las leyes», continúan «sin cumplirse», así que podría decirse que «hemos avanzado en ponerlo en el papel, pero en la realidad seguimos igual».

De pioneros a «fracaso» en atención al alumnado NEAE

Otro ejemplo es el de «la inclusión», dijo. «Con todo lo que se ha luchado la situación es la misma. Queremos inclusión y no segregación». Álvarez recordó que Canarias había sido pionera en esta materia con las aulas Enclave para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEAE), pero «han sido un fracaso», sentenció. La realidad, continuó, «es que estamos segregando dentro de centros ordinarios. Te dicen que las aulas Enclave tienen recursos y personal para que se garantice el éxito educativo del alumnado NEAE y se presentaron como el paso previo para adaptación al aula ordinaria, pero es completamente irreal. Ningún alumno de aula Enclave pasa al aula ordinaria», lamenta. Y en esta línea, recordó que «cuando la Lomloe, la OCDE y Europa piden erradicar los centros de educación especial este año se abren tres en Canarias».

El «copago» es otro de los asuntos «históricos» que denuncian las familias. «Cuando en Canarias se aprobó la gratuidad de los libros resulta que lo que existe es una ayuda de libros en función de nivel de renta que solo llega a personas en riesgo de exclusión social y no todos los libros son subvencionados. No se ha cumplido ninguna de las promesas que se ha hecho a las familias. Al contrario, cada vez nos piden más cosas». Y si se aborda la problemática por islas el resultado es que «tenemos distinto nivel de oportunidades en función del código postal», por eso, dice, piden que la representatividad de las familias en el Consejo Escolar de Canarias sea por islas.

Las familias «acompañan» el proceso educativo

Álvarez también recordó la falta de aulas de 0 a 3 años, lo cual «solo está beneficiando a la empresa privada», un problema que está pasando «en toda España».

«Las familias también volvemos a las aulas, las de nuestros hijos e hijas, para acompañarles, de forma activa, en su proceso educativo», añadió.

Ampliar Charlas formativas a cargo de Mar Romera y Sandra Freire La primera apertura del curso escolar 'Vuelta a las aulas 2024', organizada por la Federación Insular de ampas 'Galdós', tuvo como colofón las charlas formativas a cargo de las expertas Mar Romera y Sandra Freire. Además, acudieron las ampa de Gran Canaria federadas y no federadas, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), María Capellán Romero, el presidente de la Confederación de Asociación de Padres y Madres de Canarias (Confapa Canarias), Pedro Gil así como responsables de instiruciones públicas.