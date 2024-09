Educación llama a la calma en FP: «Con una nueva ley es normal la incertidumbre»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 12 de septiembre 2024, 22:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La «incertidumbre» e incluso «malestar» entre el profesorado de Formación Profesional por la implantación de la nueva FP Dual y los cambios que ello comporta es «normal». «Y la preocupación es totalmente entendible porque estamos en un proceso nuevo, hemos cambiado las reglas de juego para beneficiar al sistema». Sin embargo, añade el viceconsejero del área, Francisco Rodríguez, desde Educación se llama a la calma. «Cabe recalcar que, frente al mantra e informaciones negativas, ha habido un aumento de grupos, también hemos crecido en profesorado respecto al curso pasado y en alumnado».

El consejero de Educación, Poli Suárez, y Rodríguez participaron ayer en la reunión de la mesa técnica de FP donde los sindicatos docentes le trasladaron sus preocupaciones con respecto a la implantación de la nueva ley de FP. «Si hay que rectificar, rectificamos», señaló el viceconsejero con respecto a las instrucciones que ha dado Educación a los centros de FP, «no estamos cerrados para nada. Si detectamos un error o una posible mejora se acepta. Pero que ha cambiado el modelo hay que asumirlo y hemos atendido una reclamación histórica como es eliminar la ponderación».

Menos horas lectivas

Los sindicatos docentes habían señalado que las horas lectivas no les dejaban tiempo para asumir las nuevas funciones que les atribuye la nueva ley de FP a los docentes. Sin embargo, señala Rodríguez, «a día de hoy los docentes tienen 18 horas lectivas frente a las 22 del curso pasado al desaparecer la ponderación», es decir, durante los tres trimestres el profesorado tendrá el mismo horario y no como hasta ahora, que hacía más en los dos primeros y se compensaba en el tercero. Aun así, continuó el viceconsejero, «hay profesorado que aún no entiende las medidas, pero no es la generalidad». Eso sí, reconoció Rodríguez, «es verdad que al tener primer curso de Dual y segundo del modelo antiguo todavía les choca cómo hacer eso. Pero una vez que se ponga en práctica y que se den cuenta de que el esfuerzo va en beneficio del propio profesorado irá bien». Además, añadió, «vamos a poner los medios».

Tareas prioritarias en FP

El viceconsejero explicó que entre los temas que Canarias podía aplicar a la nueva ley destaca dos cosas: cómo distribuir las horas de los módulos y la organización de cada curso, qué funciones considera lectiva o complementaria y «ahí es donde los hemos priorizado para que se entienda que la labor del profesorado de FP es la docencia y seguimiento del alumnado en las empresas». Que esa sea la máxima prioridad de los docentes». Además, continuó, «estamos trabajando de manera intensa para simplificar la carga burocrática de los docentes en una aplicación de la FP Dual». Este aplicativo estará listo «a mediados de octubre para que en el primer trimestre» ya que en la generalidad de los ciclos las prácticas comienzan a partir de febrero.

Las cifras en FP

«Lo que me gustaría desterrar de la cabeza de los docentes es la idea con la que terminó el curso: que se van a recortar grupos o profesorado. En FP hemos crecido y vamos a seguir haciéndolo. El curso pasado había 2.470 grupos y este ya hay 2.530. El curso pasado había 3.600 docentes de FP y este vamos por 3.720 y aunque aún no podemos hacer la comparativa exacta del alumnado, porque sigue abierta la matricula extraordinaria de septiembre, el año pasado teníamos 39.605 alumnos de FP este ya vamos por más de 41.000 alumnos con lo cual en octubre podremos tener como poco unos 2.000 alumnos más» y resaltó el éxito de nuevos ciclos como el de Actividad Física o el de drones.

Nueva reunión de la mesa técnica

Con todo, apunta Rodríguez, «el año pasado le pedíamos al Ministerio que modificara calendario de implantación para hacerlo más progresivo. Nos hubiera gustado ir un poco más despacio y con tranquilidad. Hemos tenido que correr para poder cumplir y lo estamos tratando de hacer con la sensibilidad necesaria para hacerlo en las mejores condiciones». Por eso, apuntó, van a seguir hablado con los sindicatos que tendrán hasta el lunes para enviar a Educación sus propuestas de mejora sobre la implantación de la FP Dual y volverán a reunirse el 24 de septiembre.