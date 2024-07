A la cabeza del abandono en la universidad y FP: «Hay causas sobre las que se puede intervenir»

De los conocimientos previos, al transporte, la lejanía y el 'efecto renta', razones que desincentivan

Dos de los grados con mayor número de estudiantes que abandonan sus estudios son Ingeniería y Arquitectura Técnica. «Entendemos que es por falta de herramientas, como las Matemáticas, que necesitan tener en alto grado para abordar las materias», explica la vicerrectora de Estudiantes de la ULL, Rosario Hernández Borges. En el caso del abandono en FP, el viceconsejero del área, Francisco Machado, también apunta que los problemas de «transporte, la lejanía del lugar de estudio y el coste» contribuyen a que aumente el abandono. En el caso de Canarias en la FP de ciclo Medio es el más alto del país, un 39,1% del alumnado de las islas deja sus estudios. En cuanto a los ciclos, Madera, Mueble y Corcho y Edificación y Obra Civil están a la cabeza en España. En el estudio que encargó la Agencia de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee) destacaba también el llamado 'efecto renta': «Un mayor desempleo implica más abandono de los estudios. La mayor fragilidad de las economías familiares en Canarias puede dar cuenta de esta relación», señala el informe. El estudio de CaixaBank sobre el abandono de la FP también hace referencia a los factores familiares y personales, tanto por la situación económica general y los bajos ingresos como a la alta ocupación de personas sin cualificación. «El grado de Turismo en Adeje, con tan poco alumnado, no lo entendemos. La explicación es que tienen trabajo en hostelería que no les exige formación y si no la pides para qué voy a formarme, para estar sobrecualificado y que me pagues los mismo», señala Hernández Borges.