Dos muertos en el incendio de un ático en un edificio centenario de Santander

Dos personas han muerto en el incendio de un piso en el nº 33 de la calle Juan de la Cosa, de Santander, desatado sobre las nueve de la mañana. La existencia de víctimas se ha confirmado pasadas las once, dos horas después de ... iniciarse este grave suceso que ha movilizado a numerosos efectivos de emergencias. Desde el primer momento ya se temía que las consecuencias pudieran ser fatales. No se descarta que la cifra de víctimas pueda aumentar.

Él origen del incendio se localizó en un colchón en un dormitorio del quinto piso, pero el fuego se propagó hacia el sexto, el ático, donde residían las dos personas que han perdido la vida.

Los bomberos de Santander fueron movilizados a las 09.24 -hora de la llamada del 112-, y han acudido hasta siete ambulancias del 061 y patrullas de la Policía Nacional y de la Local para intervenir en esta incidencia. Pasadas las once, el fuego se ha dado por extinguido, aunque los bomberos siguen trabajando para evitar que se reactive. La delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, el director general del 112, Samuel Ruiz, y la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, se han desplazado a la zona, donde la preocupación ha ido en aumento. En un principio, habían llegado al lugar dos ambulancias básicas, pero se furon sumando otras cinco avanzadas a medida que se iba conociendo el alcance de esta tragedia. También se ha instalado un hospital de campaña y han ido evacuado a varias personas en camilla. Sobre las diez y media de la mañana se han sumado al operativo agentes de la Policía Científica. Informan que desde el Hospital Valdecilla se ofrecerá un primer parte de heridos a las doce del mediodía. En la calle la tensión es máxima.

Ampliar Las imágenes del suceso. A. Aja

La humareda saliendo de una ventana del ático provocaba el desconcierto y el miedo entre vecinos y viandantes desde primera hora. Era tal la cantidad de humo que la columna se veía desde la otra orilla de la bahía. La Policía ha cortado al tráfico la calle Juan de la Cosa, tomada por los vehículos de emergencias.

Los vecinos de este edificio centenario del nº33, con estructura de madera y con unas 16 viviendas habitadas, han salido a la carrera de sus casas cuando una persona, que trabaja en la limpieza de las escaleras, fue avisando puerta por puerta de que había fuego en el inmueble. Una vecina ha indicado que en la buhardilla, que es donde está la ventana por la que sale el humo que se ve en las imágenes, viven tres personas mayores, dos mujeres y un hombre. Pero esta misma vecina explicaba que no estaba ahí el foco, sino en otro piso inferior, en el que viven unos jóvenes. Al parecer, buscaron un extintor para apagar el fuego, pero no les fue posible. No lo encontraron. Las llamas subieron al piso superior y dos de los residentes han perdido la vida.

«Yo estaba en la cama todavía, de repente han empezado a tocar timbres todo el mundo. ¡Fuera, fuera, salgan que hay fuego!», ha relatado angustiada una vecina del primer piso. «He salido al rellano y he preguntado qué pasaba, no se veía nada donde yo vivo, ya ha sido al salir cuando he visto el humo». «He podido salir de casa con relativa calma, la gente salía corriendo, uno de los chicos que se encontraban allí habría intentado apagar el fuego, mientras que otro estaba timbrando a todos los vecinos», ha añadido con el susto todavía en el cuerpo.

«Nunca había visto un despliegue así tan enorme de Policía y de ambulancias. Pero como tengo una obra detrás, cortando con la rotadora, no me ha extrañado el olor a quemado», ha señalado José María Martínez, vecino de la misma calle. «Ese edificio puede tener más de cien años y con mucha madera, con el frío que ha hecho esta semana habrán encendido algún aparato eléctrico y se habrá pegado fuego con algún chispazo».

Preocupación en los edificios colindantes

La preocupación se ha extendido durante los primeros minutos por los edificios colindantes, que también son de madera, ante la posibilidad de que el fuego se propagase. «He salido de casa sobre las nueve y media y ya he visto a todos los bomberos fuera. No había escuchado ningún ruido, ha sido cuando he pisado la calle cuando he olido a quemado», ha subrayado una vecina del número 29. «Son antiguos, son de madera. Tenía miedo de que se extendiera para todos los edificios de al lado», ha añadido. En su caso, no han desalojado a los vecinos de los edificios colindantes, pero los que han salido a la calle no han podido regresar a sus casas hasta que se retirasen los miembros sanitarios y policiales.