El creador de la imagen del vestido más viral, condenado por intentar estrangular a su pareja

Tan solo los mas jóvenes no recordaran aquel vestido viral de 2015 y su sorprendente cambio de color que dividió a la sociedad en dos bandos. Mientras que unos defendían que los colores del vestido eran blanco y dorado, otros no tenían ninguna duda de que era negro y azul. Se dieron varias explicaciones para 'acabar' con el debate. Entre ellas, que eran las longitudes de onda de la luz las que producían la sensación de color y la percepción de las mismas podía variar según la persona y dónde se mirase la imagen. Incluso se llegó a decir que la impresión podía depender del estado emocional del observador y que los colores en realidad no existen. Por si alguien se quedó en su día con la duda, el vestido se confirmó que era azul y negro.

La imagen viral ha vuelto a saltar a los medios cuando el creador de la imagen, Keir Johnston, ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por agredir de manera violenta y reiterada a la que era su pareja, hasta el punto de casi acabar con su vida.

El Tribunal Superior de Glasgow ha dictado la sentencia después de esclarecer los hechos que tuvieron lugar el 6 de marzo de 2022, en la Isla de Colonsay, Escocia. Johnston, de 38 años, volvió a casa del 'pub' en estado de embriaguez, inmovilizó a su esposa contra el suelo, se sentó sobre ella y trató de estrangularla con sus manos repetidas veces. De acuerdo a los informes judiciales, también la amenazó con un cuchillo al grito de «alguien va a morir». En un momento dado, Grace logró pedir auxilio y pudo salir de la situación gracias a la intervención de una tercera persona. Varios medios británicos han adelantado que Johnston reconoció la agresión.

El abogado del acusado trató de alegar desde un principio que su cliente ya se encontraba en proceso de corregir su comportamiento de violencia conyugal con la ayuda de diferentes terapias, una idea que no terminó de convencer a la jueza. Grace llegó a temer por su vida, «el estrangulamiento duró 20 segundos» y el trauma por la experiencia perdurará «para siempre», enunció la BBC. Así pues, el creador del vestido viral deberá permanecer 54 meses en la cárcel, pena reducida de 60 meses por el reconocimiento de culpabilidad. Además, contará con una orden de alejamiento que le prohíbe contactar con la víctima durante los próximos 10 años.

«Johnston es un individuo violento que ahora está siendo responsabilizado por su comportamiento despreciable hacia su víctima», declaró el inspector de la Policía de Escocia cuando habló acerca del caso. El Tribunal, por su parte, ha sido tajante y ha subrayado el peligroso y repetitivo comportamiento del procesado. Destacando así, la gravedad del abuso doméstico cometido.