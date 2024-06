La cabra violada en una clínica veterinaria vuelve con su dueño: «Está distante. Puede que necesite ayuda psicológica»

Helena Rodríguez Lunes, 10 de junio 2024, 16:50 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Clara, la cabra violada por un empleado de una clínica veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid hace unas semanas, ha regresado con su dueño, Francisco José González, propietario también del santuario Dharma donde vive el animal. «La noto distante y muy atenta a todo, aunque no podría decir si ha cambiado algo en ella», ha reconocido el hombre.

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena3, no ha descartado que la cabra «necesite ayuda psicológica». «Nada me asegura que esto no le vaya a cambiar la vida y que tenga un trauma» , ha barajado González, que se enteró del ataque cuando acudió a «entregar otro animalito que tenía que castrar». «Me reunieron allí en la Complutense y me explicaron con todos los detalles. Se reunieron conmigo los responsables e, incluso, pude hacerles todas las preguntas que quise. Desde la universidad creo que hicieron lo que debían». El dueño de Clara ha desvelado que se «personará como acusación particular» en el caso y ha detallado que no denunciará a la entidad educativa «sino a la persona».

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de mayo en un centro veterinario situado en la avenida Puerta de Hierro de la capital madrileña. Allí una estudiante observó cómo un trabajador de la limpieza realizaba «posturas raras con una cabra hospitalizada» por lo que avisó a los responsables del centro que denunciaron los hechos. Poco después, tras realizar al animal una citología en la que observaron en su aparato reproductor «estructuras compatibles con espermatozoides», la Policía Nacional detenía al empleado.