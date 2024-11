Cómo ayudar a los afectados por la DANA: donaciones, recogida de alimentos y teléfonos

A. Pedroche y P. Moreno Valencia Sábado, 2 de noviembre 2024, 20:34 | Actualizado 20:41h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Este periódico abre este canal para darle difusión a toda la información acerca de cómo ayudar a los damnificados por la terrible DANA que ha sacudido la provincia de Valencia. El balance es desolador. Más de dos centenares de muertos y poblaciones enteras completamente destrozadas. Además, la situación se complica más porque muchos municipios no tienen agua ni luz. Sus habitantes se encuentran incomunicados. Los supermercados están arrasados y necesitan agua, comida y otros productos de primera necesidad.

La respuesta de las personas está siendo inmediata. Organizaciones y particulares se han movilizado para ayudar a los afectados. Si desea ayudar, lea este listado, que irá creciendo conforme pasen los días:

-Generalitat Valenciana. La Administración autonómica ha creado una cuenta solidaria destinada a apoyar a los afectados por la DANA. A través de esta iniciativa, ciudadanos, entidades y empresas podrán realizar donaciones que serán destinadas íntegramente a asistir a las personas afectadas y contribuir a reparar los daños sufridos. Los interesados pueden realizar sus donaciones en la siguiente cuenta finalista: ES94 0081 0693 61 0002423445.

Por cada euro donado, el Banco Sabadell se ha comprometido a aportar un euro adicional, con una aportación mínima por parte de la entidad de 500.000 euros.

-Ayudaterreta.com. La web ayudaterreta.com es una página que se ha creado de forma altruista para coordinar ayuda. Hay que registrarse y solicitar lo que se necesite en un mapa. Según se puede leer en la web, hay que añadir la ubicación exacta donde sea necesaria la ayuda indicando la calle y la localidad, un número de contacto y todo lo que se necesite en la descripción. Avisan, además, que si contactan contigo para enviarte ayuda o ya la has recibido has de modificar el estado de la ayuda para optimizar todo el proceso. «Es importante realizar un uso responsable, no es momento para otras cosas», afirman.

- Cruz Roja. La organización pide donativos a través de su web, pone a disposición de los donantes el teléfono 900104971, bizum en el 33512 y sms de donación de seis euros al enviar la palabra AYUDA al 38092. Junto a los servicios de emergencia, Cruz Roja Española, participa en las labores de evacuación, la atención de albergues habilitados para los afectados y la recuperación de las viviendas de las zonas damnificadas.

- Banco de Alimentos en Valencia. El campo de Mestalla del Valencia CF se ha convertido en punto de depósito de alimentos y enseres de primera necesidad. Desde este miércoles a las 17:00 horas, voluntarios del Banco de Alimentos de Valencia recogerán las aportaciones en los accesos al estadio en la Avenida de Aragón. Además, ante la avalancha de solidaridad, han habilitado más espacios. En la sede del Banco de Alimentos en la Pobla de Vallbona y alrededor de las zonas afectadas. Hay un coreo para ayuda y peticiones: ayudadana@valenciacf.es.

El estadio Ciudad de Valencia y la sede de Casa Caridad en Valencia también se han ofrecido como puntos de recogida de alimentos y material para los damnificados. Según ha publicado la asociación de Comerciantes del Centro histórico de Valencia, se necesita sobre todo agua, palas, productos de higiene y alimentos no perecederos.

- Campaña de Cáritas. Esta campaña tendrá por objetivo canalizar la ayuda a a Cáritas de Valencia y Albacete en su trabajo de apoyo a los damnificados. La entidad se está coordinando con el Ayuntamiento de Valencia. Las cuentas son de EMERGENCIA DANA VALENCIA Caixa Popular: ES19 3159 0078 5716 6338 6025 y Caixabank: ES02 2100 8734 6113 0064 8236. Más información en su web.

-Bioparc Valencia. En esta tragedia, los animales y mascotas también requieren de alimentos y ayuda. Por eso, al menos hasta este domingo 3 de noviembre, y de 10 a 18 horas, en el Bioparc de Valencia se ha habilitado un punto de recogida. En colaboración con el Hospital Clínico Veterinario CEU UCH, este enclave de recogida busca dotar a los refugios y protectoras. Para «perros, gatos, cobayas y conejos» se necesitan «alimentos, mantas, sábanas, camas, transportines y medicamentos.

- La Nau de la Universitat. La Nau de la Universitat de Valencia ha anunciado que en colaboración con el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico de Obras de Arte de la UV, ha lanzado una campaña de recogida de fotografías y álbumes familiares afectados por las inundaciones. Se ruega a las familias afectadas que no se deshagan de estas fotografías y álbumes, aunque presenten un elevado grado de deterioro. Se pueden conservar y poner en contacto con @patrimoniculturaluv. Se pasará a recogerlos y se trabajará en su recuperación.

- Ayuntamiento de Xàtiva: Recogida de materiales para los afectados por la DANA. Pabellón Francisco Ballester. Sábado 2 de noviembre, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Domingo 3 de noviembre, de 10 a 14 horas. Materiales que se recogerán: Agua mineral, leche, leche infantil y papillas, artículos de limpieza personal, artículos de limpieza doméstica, pañales, compresas y tampones. NO se recogerá ningún artículo que no esté en el listado.

- Ayuntamento de Burjassot: Las donaciones se recogen en el pabellón cubierto municipal debido a la enorme cantidad de artículos que han llegado. de 9 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

- Federación de Vecinos de Valencia: En coordinación con las Administraciones municipales y autonómicas, la Federación de Vecinos de Valencia ha acordado cinco puntos de recogida de alimentos y materiales en locales de asociaciones vecinales de la ciudad este sábado 2 de noviembre.

Ampliar

MUY IMPORTANTE. SOlo estos alimentos y materiales: agua, leche, fiambres, pan, pan de molde, latas de atún, artículos de limpieza personal doméstica, pañales y compresas.

ATENCIÓN: No se admitirá ropa ni mantas por indicación expresa de las organizaciones oficiales.

- Las Peñas del Valencia también se han movilizado. La Agrupación también recoge en su local en la calle Islas Canarias alimentos no perecederos y la Penya Pet i Traca de Carcaixent en la avenida de la Vieta de la localidad lo mismo.

- Cámara de Comercio de Valencia: Cámara Valencia colabora con Cruz Roja Española con 250.000 euros y coordina las ayudas de las empresas a los damnificados. Decenas de compañías ya han ofrecido maquinaria de limpieza, equipos de limpieza o suministros. Para todos los que quieran colaborar se ha habilitado la dirección de correo ayudaDANA@camaravalencia.com.

Teléfonos oficiales de información

Canales de la Generalitat para facilitar ayudas a las comarcas afectadas (se trata de WhatsApp):

-La Plana de Utiel-Requena: 659 289 726.

-L'Horta Sud: 682 177 249.

-La Ribera: 619 975 059.

-La Hoya de Buñol: 690 027 099.

-Castelló: 679 161 664.

Teléfonos oficiales que, tanto afectados como familiares, pueden utilizar para ponerse en contacto con las autoridades:

- Teléfono para familiares de personas desaparecidas: 900 365 112.

- Emergencias: 112.

- Cruz Roja: 900 104 971.

- DGT: 011.

NOTA: este si conoces otras formas de colaborar puedes añadirlas en el apartado de comentarios para que podamos ampliar la lista.