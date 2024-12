Jueves, 12 de diciembre 2024, 00:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del jueves 12 de diciembre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Día excelente para el amor. Renegocie su seguro del hogar o del coche. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Tendencia a caídas o tropezones, vigile su calcio.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Su pareja le da todo lo que necesita para ser feliz, disfrútelo. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Está en un momento excelente en sus estudios. Vaya unos días a algún balneario.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. No olvide que el comienzo en cualquier trabajo es duro. No permita que el estrés diario le ocasione dolor de cabeza.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

En su relación afectiva, sea más generoso. Atento a todo lo relacionado con el dinero en el día de hoy. Procure ser más simpático con los compañeros. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

LEO 23 julio a 22 agosto

Sus allegados conseguirán que olvide las preocupaciones. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. Su fidelidad al trabajo es muy apreciada por sus superiores. Trastornos de tipo reumático.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Se avecinan gastos importantes. En el trabajo, todo marcha a la perfección. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Especialmente cariñoso con las personas a las que ama. Exceso de responsabilidades financieras. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. Su estado de salud será regular.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Está bien ser independiente, pero déjese querer. Sus inversiones le dan buena rentabilidad. La colaboración de sus compañeros le será muy útil. Anote en su agenda la revisión de la vista.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Las novedades sentimentales no tienen futuro. El dinero que necesita llegará fácilmente. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. La alegría es sinónimo de salud.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Abandone ese papel protector con su pareja. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que puede. La relación con sus compañeros de profesión mejora. Si quiere adelgazar, visite a un nutricionista.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. No haga ninguna inversión si no lo tiene claro. Buen día para llegar a acuerdos con sus jefes. Físicamente, bien; mentalmente, confusión.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Esa capacidad de diálogo le acerca a su pareja. Día favorable para su economía. El trabajo está siendo muy absorbente, intente parar. Preocupación por la salud de un familiar.

