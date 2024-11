Viernes, 29 de noviembre 2024, 23:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 30 de noviembre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Aumentan sus ingresos. Los problemas del trabajo los resolverá sobre la marcha. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Día agradable en lo referente a asuntos sentimentales. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. No tenga miedo a un cambio profesional, será para bien. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

No le irá bien en los temas románticos o pasionales. Su intuición le ayuda a resolver problemas financieros. Ambiente laboral complicado, actúe con cautela. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Jornada propicia para encauzar los asuntos económicos. Su mentalidad le permitirá logros profesionales. Tranquilícese por el bien de su salud.

LEO 23 julio a 22 agosto

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. Acobardado y deprimido por pequeños problemas físicos.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Su vida amorosa adquiere mayor intensidad. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. Intente no perder ni una oportunidad en el trabajo. Su cuerpo necesita más mimos.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

La necesidad de cariño le hace llamar la atención de sus amigos. Va a tener gastos, pequeños pero abundantes. El ambiente laboral es inmejorable. La cabeza va a ser su zona más delicada.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Si no tiene cuidado, puede pasar apuros económicos. Preste más atención a sus compañeros de trabajo. Equilibrio excelente entre su cuerpo y su mente.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Jornada perfecta para romper corazones por doquier. Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Controle sus enfados o su tensión se resentirá.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

No juzgue con tanto rigor los errores de su pareja. Controle los gastos, puede surgir cualquier contratiempo. No cometa errores absurdos en el trabajo. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Demuestre a su pareja que la quiere. Los problemas económicos están en vías de solución. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. Relájese, su organismo no necesita cuidados especiales.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Fase de expansión, alegría y diversión, todo con amor. Económicamente, la suerte está a la vuelta de la esquina. Se está demorando su ascenso, expóngalo. No se obsesione con su salud, mentalmente no es sano.

