Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 26 de noviembre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Magnetismo para seducir y ser seducido. Puede jugar algo de dinero a la lotería. Los problemas laborales no se van a resolver hoy. Atención a la zona del pecho, puede resfriarse.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Irá bien todo lo relacionado con inversiones. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Rebosante de salud, eso se nota en el brillo de sus ojos.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Pase lo que pase, trate de no discutir con su pareja, dialogue. Los desbarajustes económicos son fruto de su descontrol. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Láncese a fondo en el amor y vivirá una bonita historia. Evite hacer apuestas monetarias. No sea tan reacio al trabajo en equipo. La visita al dentista evitará males mayores.

LEO 23 julio a 22 agosto

Relación de pareja excelente con gran entrega mutua. Quizá aparezca un gasto doméstico imprevisto. En el trabajo, se siente muy bien con los compañeros. Gozará de buena salud, pero evite las corrientes de aire.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Su situación laboral le hará discutir con su pareja. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Su arrogancia no le traerá más que problemas laborales. Esa buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Si busca amor, en estos momentos lo tiene muy cerca. Tome medidas para conseguir sus objetivos económicos. Con calma, rendirá mejor en su trabajo. Si se siente estresado, arréglelo en un gimnasio.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Por fin empiezan a remitir las desavenencias de pareja. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Aunque le saquen de quicio, contrólese en su trabajo. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Esos miedos infundados están dañando su relación, reflexione. En los negocios, tome sus propias decisiones. En el trabajo, la rutina hará que el tiempo pase despacio. Enhorabuena, está fuerte y lleno de vitalidad.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Si carece de relación estable, será por poco tiempo. Su cuenta corriente aumenta; sáquele provecho. Los resultados de su trabajo serán más efectivos. Si no se cuida ese resfriado, podría afectarle a los bronquios.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Aclare esos malentendidos con su pareja. Es posible que le sorprendan con un ingreso inesperado. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Encontrarse de maravilla no significa bajar la guardia.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Riesgo de aburrirse de alguna relación afectiva. Día estupendo para arriesgar en las inversiones. En el trabajo, no haga ningún caso a las malas lenguas. Cuide de manera especial su garganta.

