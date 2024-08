Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 5 de agosto de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Ese derroche de pasión disfrútelo con su pareja. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Tomará una decisión de vital importancia en su carrera profesional. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Abundantes novedades en el amor. Aproveche el día para disfrutar de ese aumento de sueldo. En el trabajo, los demás le ofrecerán colaboración. Hacer esfuerzos mientras se hace la digestión no es bueno.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

No cuente a su pareja algo que tal vez la enfurezca. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Mejoran las relaciones entre compañeros. Si su médico le aconseja vacunarse, hágalo.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Día delicado para usted, iniciará una relación amorosa. Excelente momento económico. En el trabajo, momento de rendimiento pleno. Equilibrio excelente entre su cuerpo y su mente.

LEO 23 julio a 22 agosto

Colabore con su pareja en proyectar el futuro. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Las energías se reponen con una adecuada alimentación.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Necesita tiempo para reflexionar sobre su corazón. Por fin puede reformar su casa con esos nuevos ingresos. Un equívoco en su trabajo le permitirá aclarar cosas. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Los amigos serán hoy fuente de inspiración y de alegría. El ahorro es importante, pero no se obsesione. En el trabajo, debe actuar con muchísimo tacto. Reduzca esos pequeños vicios y se encontrará mejor.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

No se distancie tan radicalmente del entorno familiar. La economía marcha bien, pero no se desmelene. No olvide que el comienzo en cualquier trabajo es duro. Todo bien en cuestiones de salud.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Alguien en quien ha confiado le va a fallar. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Momento idóneo para comenzar una dieta..

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Recibirá de su pareja afecto y comprensión. Buen día para los juegos de azar. En el trabajo, no tendrá problemas. Para combatir la tensión diaria, estaría bien darse un masaje.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Tenga más en cuenta a sus amigos si no quiere perderlos. Ponga un poco de orden en los asuntos económicos. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Una buena caminata calmará sus nervios.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Confíe en el amor y en las personas que le rodean. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Si está en paro encontrará una oferta interesante. Vigile las posturas mientras trabaja..

