Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del viernes 26 de julio de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

No sea tan desconfiado, así no conocerá a nadie. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. Proyectos en el trabajo no le van a faltar. Atención a su alimentación si quiere guardar la línea.

TAURO 20 abril a 20 mayo

El cariño a los demás nunca sobra. Mal momento para correr riesgos económicos. Sabe cómo mantener su posición laboral. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. En el trabajo, está muy seguro y conseguirá lo que quiere. Le vendrá bien descansar.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Surgen problemas económicos a lo largo del día. Importante encuentro profesional de cara al futuro. Los nervios le provocarán una subida de peso.

LEO 23 julio a 22 agosto

Con cariño mejorarán bastante sus relaciones. Jornada de sequía económica; cuidado con lo que gasta. El trabajo cotidiano no le causará ningún problema. Esa caída alterará su ritmo de vida.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Hoy excepcional junto a su pareja. Día para resolver asuntos financieros delicados. Aprovéchese de la ayuda que le ofrecen sus compañeros. Con la energía que le sobra puede hacer un montón de cosas.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

La pasión domina su vida y su atractivo está en alza. Las pérdidas en su economía superarán a los ingresos. El tesón es un buen aliado en el trabajo. No tiene por qué soportar el dolor, vaya al médico.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Comparta con amigos y familiares su tiempo libre. Pronto dejará de tener números rojos. Potencie el trabajo en equipo. Mejore su dieta a base de vitaminas y minerales.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. Intente ser económicamente independiente. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Los analgésicos le aliviarán su malestar.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Esa persona que tanto le interesa reparará en usted. Crece la entrada de dinero extra. No deje las cosas a medio hacer en su trabajo. El senderismo mejorará el estado de su organismo.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

No dude de su pareja, sus sentimientos son verdaderos. En los negocios, tome sus propias decisiones. Evite cualquier enfrentamiento en el trabajo. Evite los hábitos que merman sus facultades físicas.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Se perfilan grandes planes con su pareja. Sin problemas para hacer frente a sus gastos. En lo laboral, esté alerta a nuevos proyectos. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

